Как сообщает 24 канал , в результате атаки россиян по всей Украине возникли перебои со светом, что существенно повлияло на работу операторов мобильной связи. Так, о сложностях в работе сообщили "Киевстар", lifecell и Vodafone.

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Сначала операторы сообщили об ограничении работы ряда услуг, чтобы сохранить возможность украинцам совершать звонки. Потом появились сообщения и о том, что отсутствие электричества может привести к отсутствию интернета и связи.


Vodafone сообщил о возможных проблемах со связью / Скриншот

Повреждение энергообъектов

Всего ракеты повредили 15 энергообъектов по всей стране. Из-за ракетных ударов есть отключение света в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Винницкой области;
  • Волынской области;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровской области;
  • Житомирской области;
  • Кировоградской области;
  • Львовской области;
  • Полтавской области;
  • Ровенской области;
  • Сумской области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Черкасской области;
  • Харьковской области;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область.