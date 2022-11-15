Як повідомляє 24 канал, внаслідок атаки росіян по всій Україні виникли перебої зі світлом, що суттєво вплинуло на роботу операторів мобільного зв'язку. Так, про складнощі в роботі повідомили "Київстар", lifecell та Vodafone.

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Спершу оператори повідомили про обмеження роботи низки послуг, щоб зберегти можливість українцям здійснювати дзвінки. Згодом з'явилися повідомлення і про те, що відсутність електрики може привести до відсутності інтернету й зв'язку.



Vodafone повідомив про можливі проблеми зі зв'язком / Скриншот

Що робити, якщо зникла мережа

Якщо ви помітили, що сигнал мережі пропав, ви можете спробувати підключитися до мережі іншого оператора. Внутрішній національний роумінг в Україні діє безкоштовно. Гарантії, що за умов проблем в роботі мережі по усій країні вам вдасться це зробити, немає, але спробувати варто.

На Android потрібно зробити наступне:

"Налаштування",

"Мобільна мережа",

"Оператор".

На iPhone все робиться так:

"Параметри",

"Стільникові дані",

"Вибір мережі".

Далі потрібно знайти доступні мережі та вибрати будь-яку з них. Щоб користуватися інтернетом в такому режимі, має бути активною опція "Передача даних у роумінгу".

Пошкодження енергооб'єктів

Загалом ракети пошкодили 15 енергооб'єктів по всій країні. Через ракетні удари є відключення світла у:

Києві та Київській області;

Вінницькій області;

Волинській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Житомирській області;

Кіровоградській області;

Львівській області;

Полтавській області;

Рівненській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Черкаській області;

Харківській області;

Хмельницькій області;

Чернігівській області.

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