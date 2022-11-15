Як повідомляє 24 канал, внаслідок атаки росіян по всій Україні виникли перебої зі світлом, що суттєво вплинуло на роботу операторів мобільного зв'язку. Так, про складнощі в роботі повідомили "Київстар", lifecell та Vodafone.
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Спершу оператори повідомили про обмеження роботи низки послуг, щоб зберегти можливість українцям здійснювати дзвінки. Згодом з'явилися повідомлення і про те, що відсутність електрики може привести до відсутності інтернету й зв'язку.
Vodafone повідомив про можливі проблеми зі зв'язком / Скриншот
Що робити, якщо зникла мережа
Якщо ви помітили, що сигнал мережі пропав, ви можете спробувати підключитися до мережі іншого оператора. Внутрішній національний роумінг в Україні діє безкоштовно. Гарантії, що за умов проблем в роботі мережі по усій країні вам вдасться це зробити, немає, але спробувати варто.
На Android потрібно зробити наступне:
- "Налаштування",
- "Мобільна мережа",
- "Оператор".
На iPhone все робиться так:
- "Параметри",
- "Стільникові дані",
- "Вибір мережі".
Далі потрібно знайти доступні мережі та вибрати будь-яку з них. Щоб користуватися інтернетом в такому режимі, має бути активною опція "Передача даних у роумінгу".
Пошкодження енергооб'єктів
Загалом ракети пошкодили 15 енергооб'єктів по всій країні. Через ракетні удари є відключення світла у:
- Києві та Київській області;
- Вінницькій області;
- Волинській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Житомирській області;
- Кіровоградській області;
- Львівській області;
- Полтавській області;
- Рівненській області;
- Сумській області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Черкаській області;
- Харківській області;
- Хмельницькій області;
- Чернігівській області.