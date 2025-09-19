Стартап Ілона Маска xAI за останні місяці втратив одразу кількох ключових керівників. ЗМІ пишуть, що причиною стали суперечки щодо стилю управління та сумнівні фінансові прогнози компанії.

Упродовж літа зі стартапу Маска пішли одразу кілька топменеджерів. Лише нещодавно 24 Канал повідомляв, про те, що компанія масово звільнила понад 500 працівників. Але проблеми почалися ще раніше.

Чому керівники залишають xAI?

Фінансовий директор Майк Лібераторе, який пропрацював у xAI лише три місяці й у липні перейшов до OpenAI, головного конкурента xAI.

Також свою посаду залишив юрисконсульт Роберт Кіл, що пропрацював трохи більше ніж рік.

У повідомленні в LinkedIn він подякував команді та Маску, але натякнув, що між ними "є розбіжності у світоглядах". Ще одна знакова втрата – Лінда Яккаріно, колишня очільниця соцмережі X, яка пішла у липні після понад двох років роботи.

За даними Wall Street Journal, причиною звільнень стали конфлікти з найближчими радниками Маска – Джаредом Бірчаллом та Джоном Херінгом. Вони фактично керують xAI щодня, тоді як Маск ухвалює фінальні рішення.

Частина менеджерів була незадоволена відсутністю чіткої ієрархії та вважала фінансові прогнози компанії надто оптимістичними.

Бірчалл, якого називають "правою рукою Маска", керує кількома його структурами – від Neuralink до Musk Foundation. Натомість адвокат Маска Алекс Спіро назвав твердження про суперечки та сумнівні фінанси безпідставними й "наклепницькими".

Представники xAI заявили, що Маск веде компанію з "незмінним баченням" і ставить розвиток штучного інтелекту на благо людства своїм пріоритетом.

Масові відходи керівників відбуваються на тлі жорсткої конкуренції у сфері штучного інтелекту. Meta активно переманює інженерів високими зарплатами, тоді як Anthropic демонструє вищий рівень утримання кадрів, ніж конкуренти. Як повідомляє видання Fortune, OpenAI та DeepMind також втрачають спеціалістів.

Чому Ілон Маск ворогує з OpenAI?

Додаткову напругу створює особисте протистояння Маска з Семом Альтманом з OpenAI. Юридичні суперечки між ними вже забрали чимало ресурсів і стали причиною нових судових позовів, зокрема проти колишніх співробітників.

Попри це, в кінці серпня Ілон Маск і його компанія xAI подали новий судовий позов проти Apple та OpenAI.

В основі його нових претензій лежать звинувачення в антиконкурентній змові та створенні монополії на ринку штучного інтелекту, що, на думку мільярдера, перешкоджає розвитку інших інноваційних проєктів, таких як його Grok.