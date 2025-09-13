Що сталося в компанії Ілона Маска?

У повідомленнях, розісланих співробітникам, компанія пояснила звільнення "стратегічним поворотом", який набуває чинності негайно, розповідає 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Згідно з листом, xAI вирішила прискорити розширення штату та пріоритезувати фахівців зі штучного інтелекту, водночас зменшивши акцент на посадах експертів-універсалів з навчання ШІ.

Через зміну фокуса компанії більше не потрібна більшість посад такого профілю, тому трудові відносини з працівниками, які отримали повідомлення, припинили. Їм пообіцяли виплачувати зарплату до кінця контракту або до 30 листопада, але доступ до корпоративних систем закрили в день звільнення.

Напередодні ввечері співробітникам повідомили про майбутню реорганізацію та запропонували до ранку пройти серію тестів для визначення їхніх майбутніх ролей. Тести охоплювали як традиційні сфери, як-от точні науки, програмування та фінанси, так і незвичайні напрями: "особистість і модель поведінки" чат-бота Grok, створення провокаційного контенту та "думскролінг".

Команди в xAI поділені на спеціалізовані групи (STEM, програмування, фінанси, юриспруденція, медіа) та великий пул експертів-універсалів, які виконують широкий спектр завдань – від анотації аудіо та відео до написання текстів.

Парадоксально, але в той самий день, коли відбулися масові звільнення, xAI опублікувала на платформі X оголошення про набір нових співробітників та плани збільшити свою команду спеціалістів з ШІ в 10 разів.

Чим займається стартап xAI?

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском у березні 2023 року, створена для конкуренції з провідними гравцями у сфері штучного інтелекту, такими як OpenAI та Google DeepMind. Офіційна місія стартапу звучить амбітно – "зрозуміти справжню природу Всесвіту". На практиці ж компанія зосереджена на розробці просунутих систем штучного інтелекту.

Флагманським продуктом xAI є чат-бот Grok. Його головна відмінність від конкурентів полягає в тому, що він має доступ до інформації з соціальної мережі X у реальному часі. Це дозволяє йому надавати відповіді на актуальні теми.

Команда xAI складається з досвідчених дослідників та інженерів, які раніше працювали в провідних технологічних компаніях, зокрема в DeepMind, OpenAI та Tesla.