Російський інтернет знову лежить: пошта, банки, сервіси не працюють

У Росії знову масово збоїть інтернет. Користувачі скаржаться на проблеми з поштою Mail.ru, застосунками банків, сервісом доставки "Самокат" і маркетплейсом Ozon.

Що не працює цього разу?

Користувачі повідомляють про нестабільну роботу пошти Mail.ru, "Хмари Mail.ru" та бізнес-екосистеми "Контур". Окремо вони скаржаться на проблеми з доступом до сервісів "Россельхозбанку" і "Точка Банку", а також до застосунку доставки їжі "Самокат" і маркетплейсу Ozon. Офіційно причини масштабного збою досі невідомі, пише 24 Канал, який спостерігає за панікою в російських ЗМІ.

За даними сервісу DownDetector, за кілька годин різко зросла кількість скарг на роботу різних сервісів. Користувачі Mail.ru пишуть, що не можуть відправляти листи. Перебої фіксують і в сервісах "Сбера". Його дата-центр сьогодні атакували безпілотники в Саратовській області.



Збої в Росії / Скриншот російського джерела

Що передувало збоям

Минулого тижня три дата-центри "Яндекса" постраждали від атак безпілотників. Останній удар припав на ніч проти неділі, 11 жовтня, і влучив в об'єкт неподалік від Володимира. Після цього збоїли екосистема "Яндекса" та інші застосунки. З перебоями працювали портал Фонду президентських грантів, електронний щоденник "Моя школа", ресурси "Дом.ру", "Вкусно – і точка", "Магнит Маркет", Lamoda, "Додо Піца" та інші.

Проблеми з інфраструктурою почалися ще раніше. Вранці 8 жовтня в дата-центрі "Яндекса" в Сасовому Рязанської області сталася пожежа. У пресслужбі компанії розповіли, що через це тимчасово призупинили роботу дата-центру. Пошкодження зачепили частину інфраструктури, постраждалих немає.

Того ж дня масово збоїли сайти великих російських медіа. Користувачі скаржилися на проблеми з доступом до РБК, "Ведомостей", РІА Новини, "Коммерсанта", "Вестей", "Інтерфаксу" і "Российской газеты". Сторінки не завантажувалися або показували помилки. За даними ресурсу "Сбой.рф", проблеми були також з ivi, РЖД і YouTube. Скаржилися і на сайти операторів МТС, "Ростелекому" та Т2.

Як це вдарило по бізнесу

Збої торкнулися і сервісів, якими користуються компанії. На сайті та в мобільному застосунку ЦІАН (нерухомість) виникли проблеми. У компанії підтвердили, що причиною став інцидент на об'єкті інфраструктурного партнера. Група компаній "Астрал" попередила про можливі перебої в системах електронної звітності, електронного документообігу та оформлення електронних перевізних документів. У компанії пов'язали їх з подією в дата-центрі "Яндекса".