У Росії стався масштабний збій державних та комерційних онлайн-сервісів

У Росії зафіксовано серйозний збій у роботі низки державних і комерційних онлайн-систем. За повідомленнями джерел, недоступними стали ЕМІАС, Федеральна податкова служба, СБІС, система маркування "Чесний знак" і сервіс "Госключ".

Що відомо наразі

Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до важливих сервісів – як для бізнесу, так і для громадян. За інформацією російських ЗМІ, на інфраструктуру компанії СБІС була здійснена DDоS-атака, що, ймовірно, стало причиною збоїв, інформує 24 Канал.

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СБІС – це ціла екосистема для керування бізнезом та процесами в компаніях, яка об'єднує бухгалтерію, фінанси, автоматизацію та низку інших процесів, тож не дивно, що атака на її інфраструктуру паралізувала низку сервісів.

Також спостерігаються проблеми в роботі системи електронного документообігу, сервісів медичного обліку (ЕМІАС), податкових баз і платформи цифрового підпису "Госключ".

На момент публікації новини немає інформації щодо масштабів збою чи строків відновлення роботи сервісів, але можна припустити, що проблеми охоплюють велику частину країни та низку важливих платформ.

Подія спричинила серйозні труднощі для бізнесу, лікарень та громадян, які наразі не можуть скористатися базовими електронними послугами.