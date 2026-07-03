Від видобутку на астероїдах до інопланетного життя: яким буде освоєння космосу у 2276 році

Через 250 років людство може колонізувати астероїди, знайти позаземне життя та об'єднатися зі штучним інтелектом. Провідні науковці та футурологи поділилися своїми прогнозами щодо розвитку космічної індустрії до 500-річчя США.

Через 250 років людство може колонізувати астероїди, знайти позаземне життя та об'єднатися зі штучним інтелектом. Провідні науковці та футурологи поділилися своїми прогнозами щодо розвитку космічної індустрії до 500-річчя США, про що повідомляє видання Space.com. Сполучені Штати зробили гігантські кроки в освоєнні космосу за перші 250 років своєї історії. Люди висадилися на Місяць, побудували Міжнародну космічну станцію та відправили роботизовані зонди до найвіддаленіших куточків Сонячної системи. Хоча космічна ера розпочалася лише у 1957 році, сьогодні експерти вже намагаються зазирнути у 2276 рік.

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Як розвиватиметься орбітальна економіка та виробництво?

США та інші держави вже створили позаземну економіку, яка тримається на супутниках зв'язку. Компанії Vantor та Planet продають супутникові знімки, а SpaceX (через Starlink) та Viasat забезпечують глобальний інтернет із низької навколоземної орбіти.

Низька навколоземна орбіта (LEO) – це простір на висоті до 2000 кілометрів над Землею. Гравітація тут досі сильна, але опір атмосфери мінімальний, що робить її ідеальним майданчиком для супутників та космічних станцій.

Паралельно розвивається космічний туризм: заможні люди купують суборбітальні польоти, а мільярдери, як-от Джаред Айзекман, фінансують приватні орбітальні місії на кораблях SpaceX. Водночас зароджується й космічне виробництво – компанія Made In Space вже створює матеріали поза Землею.

Дава Ньюман, директорка Лабораторії людських систем Массачусетського технологічного інституту (MIT) та колишня заступниця адміністратора NASA, прогнозує вибуховий розвиток цієї галузі. Вона вважає, що головний прорив відбудеться у фармацевтиці та медицині.

Річ у тім, що мікрогравітація (стан невагомості через постійне «падіння» апарата навколо планети) є ідеальним середовищем для вирощування бездоганних кристалів. Каліфорнійський стартап Varda Space Industries, який фокусується на створенні автономних мініфабрик (капсул W-Series), уже довів це на практиці, успішно кристалізувавши стабільну форму препарату проти ВІЛ ритонавіру на своїй орбітальній платформі.

Розвиток космічної фармації стрімко набирає обертів:

У лютому 2025 року капсула W-2 успішно приземлилася в Австралії з результатами кристалізації.

У березні 2026 року компанія запустила місію W-6 на ракеті Falcon 9, яка повернулася на Землю у травні.

У травні 2026 року Varda Space розпочала стратегічну співпрацю з United Therapeutics Corporation для розробки ліків проти рідкісних легеневих захворювань у космосі.

Чи принесе багатство видобуток ресурсів на астероїдах?

Футуролог, астрофізик і письменник-фантаст Девід Брін вважає видобуток корисних копалин на астероїдах головним рушієм майбутньої економіки. Американські стартапи AstroForge та TransAstra вже серйозно досліджують цю нішу.

Астероїди містять воду, яку можна розщепити на кисень і водень для створення ракетного палива безпосередньо в космосі. Також там є промислові метали (залізо, нікель) та дорогоцінні елементи, зокрема платина. Проте Брін ставить важливе питання: чи зможемо ми зберегти дружні стосунки з роботами, які виконуватимуть усю цю важку роботу?

На думку футуролога, протягом наступних 250 років людство може фактично злитися зі штучним інтелектом. Межі між людьми та машинами розмиються – від звичайних біологічних людей до кіборгів та автономних роботів, які вимагатимуть статусу громадян.

Девід Брін сподівається побачити «вогні міст» на Місяці та астероїдах, якщо людство уникне глобального занепаду. Натомість Дава Ньюман категорично виступає проти масової колонізації, закликаючи вчитися на помилках земної історії.

Вона порівнює Марс із Антарктидою – суворим та ізольованим середовищем, де більшість людей просто не захоче жити. Ньюман переконана, що Марс не є «планом Б», і людство зобов'язане дбати про Землю. Майбутнє на інших планетах вона бачить виключно у вигляді невеликих наукових баз.

Цей підхід збігається з поточною стратегією NASA у програмі Artemis. Вона передбачає створення бази біля Південного полюса Місяця та подальші пілотовані місії на Марс у 2030-х або 2040-х роках. До речі, людство вже має досвід тривалого проживання в космосі – Міжнародна космічна станція безперервно приймає екіпажі з листопада 2000 року.

Важливо! Плани щодо освоєння Місяця нещодавно зазнали змін:

Навесні 2026 року NASA переглянуло сценарій місії Artemis III. Через затримки у розробці посадкової техніки її перетворили на демонстраційний полілот на низькій навколоземній орбіті (LEO) у 2027 році.

Екіпаж у складі командира Ренді Брезника, пілота Луки Пармітано (першого представника ESA в програмі) та фахівців Френка Рубіо й Андре Дугласа випробує системи стикування з тестовими версіями посадкових модулів від SpaceX (Starship) та Blue Origin (Blue Moon).

Ці тести підготують ґрунт для місії Artemis IV, яка у 2028 році має здійснити першу висадку астронавтів на Південний полюс Місяця.

Коли ми знайдемо позаземне життя?

Дава Ньюман переконана, що відповідь на це питання ми отримаємо набагато раніше, ніж через 250 років – можливо, вже у найближче десятиліття. Найімовірніше, це будуть докази існування мікробного життя у минулому Марса.

Життя на Землі виникло близько 4 мільярдів років тому, коли на Марсі також було багато води. Марсоходи Curiosity та Perseverance вже знайшли на Червоній планеті складні органічні речовини. Крім Марса, вчені покладають великі надії на супутники з підлідними океанами:

Енцелад (супутник Сатурна);

(супутник Сатурна); Європу (супутник Юпітера);

(супутник Юпітера); Титан (найбільший супутник Сатурна, який має вуглеводневі озера та прихований рідкий океан).

Девід Брін прогнозує відкриття позаземного життя протягом найближчих 20 років. Якщо вчені знайдуть його на кількох супутниках незалежно, це означатиме, що життя є надзвичайно поширеним явищем у Всесвіті.

Чи можливі зустрічі з розумними цивілізаціями та міжзоряні польоти?

Хоча більшість життя у Всесвіті, ймовірно, є одноклітинним, Брін вірить у можливість виявлення технологічних цивілізацій за допомогою проєкту SETI або через пошук прихованих зондів-спостерігачів у нашій Сонячній системі.

Ньюман, яка входить до ради директорів Інституту SETI, припускає й інший сценарій: розумне життя може знайти нас першим, адже людство почало запускати апарати в космос менше ніж 70 років тому.

Для міжзоряних подорожей Брін пропонує використовувати лазерне вітрило. Ця концепція передбачає, що потужний лазерний промінь із Землі або орбіти тиснутиме на надлегке дзеркальне вітрило корабля, розганяючи зонди до швидкостей, близьких до швидкості світла. Якщо людство збереже науковий прогрес, такі місії стануть абсолютно реальними.