Чим соцмережі можуть бути корисними для нас і які небезпеки вони несуть

Культура сьогодні формується не лише в музеях, театрах чи навчальних закладах, а й у цифровому просторі. Соціальні мережі відіграють ключову роль у поширенні культурних цінностей, спрощуючи доступ до мистецтва та створюючи нові форми самовираження. Проте водночас вони можуть спотворювати сприйняття традицій і сприяти поверхневому розумінню культурного розмаїття.

Сьогодні ми використовуємо соцмережі для отримання інформації з різних місць і навіть країн. Ми шукаємо друзів, спілкуємося, встановлюємо та підтримуємо стосунки, розповідає 24 Канал.

А тим часом Meta раптом знову заговорила про метавсесвіт, який усі давно забули: що треба знати

Як ми пізнаємо іншу культуру зі смартфоном в руках

Завдяки соцмережам ми можемо залишатися в курсі подій різних держав, можемо краще розуміти жителів інших частин світу, сприймати та пізнавати їхню культуру і навіть підтримувати зв’язок зі своєю батьківщиною.

Це вкрай важливо у сучасному глобалізованому і змішаному світі, де різні культури стикаються одна з одною щодня, особливо у соцмережах, як от Facebook, Twitter, Instagram та TikTok. Саме тому соціальні мережі стають дедалі популярнішими і глибше вкорінюються в наше повсякденне життя. Вони забезпечують нам середовище й атмосферу, де люди з усіх куточків світі можуть ділитися ідеями, сперечатися, ділитися знаннями, взаємодіяти і навіть надихати одне одного.

І все це незалежно від статі, різних відмінностей та географічних кордонів. Адже в інтернеті усі знають, що ти кіт, %username%.

У різних культурах світу цінуються своєрідні традиції, вірування, цінності і норми, що роблять їх унікальними. Соціальні мережі не просто пов’язують людей по всьому світу, а сприяють взаємопов’язаності та взаємозалежності культурно різноманітного світу. Завдяки соціальним мережам люди з різних частин світу отримали можливість познайомитися з іншою культурою не відвідуючи країну.

Не так давно інтернет буквально палав від відео де Хана-Раухіті Майпі-Кларк очолила акцію протесту в парламенті Нової Зеландії.

Протест в парламенті Нової Зеландії – відео:

При цьому соціальні мережі впливають на те, як люди сприймають "чужу" культуру і часто стають простором формування та закріплення різноманітних культурних стереотипів.

Таким чином виступаючи транслятором різноманітних культурних надбань, платформи формують і власну культуру, "запаковуючи" інформацію в контент, яки запам'ятовується і стрімко поширюються мережею – це усім нам чудово відомі меми.

Вільний обмін думками… принаймні так було задумано

Раніше соціальні мережі практично не піддавалися зовнішньому контролю, не мали єдиного центру, а тому кожен діяв у них так, як вважав за потрібне. Завдяки інтернету соцмережі стали засобом масової комунікації, який часто формував з пасивного слухача активного співучасника та співтворця.

Проте сьогодні, на жаль, все не так, як було раніше. Сучасна людина не просто прагне дізнаватись про події, вона прагне їх створювати і цьому сприяють різноманітні інструменти монетизації контенту. Це тягне за собою чимало негативних наслідків – мережі заповнюються відверто сміттєвим контентом, який покликаний викликати у глядача моментальну сильну емоцію.

Зверніть увагу Конфіденційні дані з DeepSeek опинилися у відкритому доступі

Все для того, щоб змусити його скролити більше й більше наповнюючи себе швидким дофаміном, або ж навпаки, насититися негативом, який затягує не менше, що призводить до такого явища, як думскролінг.

Думскролінг (також відомий як думсерфінг) – це акт споживання великої кількості негативних новин в Інтернеті за короткий проміжок часу. Експерти з питань психічного здоров'я стверджують, що така практика може завдати шкоди психічному здоров'ю.

Соціальні мережі ґрунтуються на двох принципах:

вільної комунікації

та самоспрямованої організації.

Відповідно до першого принципу, спільною для всіх користувачів соціальних мереж є фундаментальна цінність свободи слова та вільного висловлення думки. Наступний принцип проголошує можливість кожного знайти власне місце в мережі, або створити його самостійно – започаткувати власний дискурс, який виливається у свою обмежену платформу, або інформаційну "бульбашку".

Безлімітний простір для творчості та активізму

Соцмережі дають можливість митцям, письменникам, музикантам та іншим творчим особистостям представляти свої роботи безпосередньо своїй аудиторії. Наприклад Instagram часто є осередком візуального мистецтва, тоді як YouTube відкрив безмежні можливості для блогерів, які віддають перевагу створенню відеоконтенту.

Таким чином через соціальні мережі відбувається збереження та передача культурної спадщини (якою б вона не була) – від відео про народні традиції до документування і фактичного архівування зліпка часу чи навіть епохи.

Крім того, багато користувачів використовують соцмережі для просування різноманітних ініціатив, боротьби з дискримінацією, гендерною нерівністю чи іншими актуальними проблемами. Наприклад українці вкрай часто використовують соцмережі для поширення петицій, зборів або інформаційних акцій.

Дезінформація та направлений контроль

Проте разом із відкритістю вони несуть і ризики – поширення дезінформації, поверхневе сприйняття культурних явищ та формування викривленого уявлення про реальність. Тому важливо розвивати критичне мислення та опиратися на достовірні джерела. Це чудово продемонстрував період пандемії коронавірусу, а сьогодні це вкотре доводить війна між Росією та Україною та чимало інших подій у світі.

В умовах повномасштабного вторгнення Росії соцмережі стали дієвим інструментом популяризації нематеріальної культурної спадщини України та розширення її присутності у глобальному інформаційному полі. Але разом з тим, вони стали дієвим інструментом пропаганди та дезінформації в руках Росії.

Майбутнє соціальних мереж: нові технології та культурний вплив

Соцмережі продовжують еволюціонувати, інтегруючи нові технології. Розширена (AR) та віртуальна реальність (VR) відкривають нові формати спілкування, даючи змогу користувачам взаємодіяти у цифрових середовищах та переживати унікальний культурний досвід. І хоч сьогодні вони перебувають на етапі зародження – це ймовірне майбутнє, яке чекає користувачів ґаджетів.

Перспективи розвитку соцмереж виглядають захопливо: від підвищення рівня персоналізації контенту до впровадження штучного інтелекту для модерації дискусій. Водночас питання приватності, безпеки даних та інформаційної гігієни набувають все більшого значення, а потенційні проблеми стороннього впливу та контролю відверто жахають.

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Правильне і свідоме використання соцмереж вже зараз і у майбутньому сприятиме побудові більш обізнаного та згуртованого суспільства. Вони залишатимуться не лише простором розваг, а й потужним інструментом культурного розвитку, обміну ідеями та формування майбутнього цифрової культури, принаймні дуже хочеться в це вірити.