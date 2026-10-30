Єгипетський медичний засіб, виготовлений з мумій, виявився дієвим

Мазь із єгипетських мумій, яку лікарі століттями призначали майже від усіх хвороб, може подовжувати життя клітин, заражених вірусами грипу. Але діє в ній не той інгредієнт, який спочатку підозрювали.

Ліки з мумій

У середньовічні та ранньомодерні часи лікарі регулярно призначали пацієнтам зіскрібки з мумій. Вони вірили, що бальзамувальні засоби давніх єгиптян здатні повернути хворим здоров'я. Тепер з'ясувалося, що вони мали рацію. Про результати нового дослідження пише IFLScience.

Мазь називали Mumia vera aegyptiaca. Коли єгипетські мумії потрапили до світових торгових мереж, її широко використовували в арабській та європейській медицині. За історичними текстами, цією дуже популярною маззю лікували все: від ран і проблем з диханням до паралічу та епілепсії.

Ліки стали настільки популярними, що торгівля стародавніми муміями процвітала, доки в 16 столітті Єгипет не заборонив експорт цього товару. Але на той час справа була такою прибутковою, що деякі торговці почали підробляти ліки з висушених сучасних тіл.

Попри багатовіковий попит серед медиків, склад і біологічна дія цієї субстанції лишалися погано вивченими.

Що знайшли у зразках?

Дослідники проаналізували 24 зразки з університетських колекцій і музеїв-аптек. З'ясувалося, що в мазі є інгредієнти, яких раніше не виявляли в єгипетських рецептах бальзамування. Зокрема, автори знайшли в багатьох зразках метаболіти, пов'язані з алое. Це натякає, що під час муміфікації могли використовувати алое вера.

Досі такі сполуки, пов'язані з алое, не описували в аналітичних дослідженнях давньоєгипетських сумішей для бальзамування,

– прокоментували дослідники.

Серед найпоширеніших компонентів була й 7-оксодегідроабієтинова кислота. Вона міститься в хвойних смолах, як-от соснова живиця. Раніше цю речовину вважали можливим активним інгредієнтом, а деякі автори підозрювали, що саме вона надавала мумії цілющих властивостей.

Як перевіряли дію мазі?

Щоб це з'ясувати, науковці нанесли екстракт Mumia vera aegyptiaca на клітини нирок собаки, заражені чотирма різними типами вірусу грипу. Клітини, які контактували з екстрактом, жили довше, ніж необроблені контрольні. Це свідчить, що давні ліки справді можуть мати захисну дію.

Найкраще екстракт спрацював проти поширених штамів грипу H1N1 і H3N2. Обидва зазвичай циркулюють під час щорічного сезону грипу.

Проте сама 7-оксодегідроабієтинова кислота такого ефекту не дала. Отже, хвойна смола, найімовірніше, не є джерелом цілющої сили мазі.

Тому активні складники лишаються невстановленими. Це можуть бути сполуки з нижчою концентрацією або комбінований ефект кількох компонентів екстракту,

– додали автори дослідження.

Попри несподівані результати, дослідники кажуть, що вони не доводять, що лікарі в минулому справді вилікували когось цією маззю. Вчені наголошують, що виявлена противірусна активність напряму не підтверджує історичних медичних тверджень, адже грип не належав до показань для Mumia vera aegyptiaca в джерелах середньовічного та ранньомодерного часу.

Результати опублікував журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.