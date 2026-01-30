Mercedes-Benz оновила S-Class: обіцяє більше комфорту завдяки AI

Mercedes-Benz представила оновлений S-Class 2027 модельного року, зробивши ставку на комфорт пасажирів і технології штучного інтелекту. Флагманський седан отримав розумну підвіску, інтеграцію з хмарними сервісами та низку незвичних рішень, спрямованих на плавність ходу й зручність у дорозі.

Після стриманої реакції покупців на електричний EQS Mercedes-Benz вирішила не відмовлятися від класичного S-Class і продовжити його розвиток у бензинових та гібридних версіях. Для клієнтів цієї моделі важливіше не динаміка керування, а відчуття комфорту під час поїздки, особливо на задніх сидіннях, де часто їздять пасажири ділових районів великих міст світу. Про це пише Gizmodo.

Як AI змінює відчуття від поїздки в новому S-Class?

Головною технічною новинкою стала система Intelligent Damping. Вона використовує радари та камери, які вже задіяні в асистентах водіння, щоб заздалегідь сканувати дорожнє покриття. Автомобіль розпізнає ями, тріщини та зруйнований асфальт і готує адаптивну пневмопідвіску або опційну систему E-BODY ACTIVE CONTROL, змінюючи жорсткість амортизації для зменшення ударів, які відчувають пасажири.

Дані про стан доріг зберігаються в Mercedes Information Cloud. Якщо автомобіль регулярно їздить знайомими маршрутами, система не потребує повторного навчання. Завдяки Car-to-X інформація також може передаватися іншим автомобілям Mercedes із сумісними технологіями, які рухаються тими самими дорогами. Хоча подібні рішення автовиробники тестують уже роками, для S-Class це новий рівень інтеграції штучного інтелекту.

Окрім підвіски, Mercedes розширила використання AI в цифровій частині авто. S-Class 2027 працює на платформі MB.OS, яка поєднує сервіси Google Cloud Automotive AI з Google Maps і підтримує робочі інструменти на кшталт Gmail, Outlook і навіть дзвінків у Microsoft Teams. Та сама система відповідає і за роботу асистентів водіння.

Серед рішень, що безпосередньо впливають на комфорт, з'явилися підігрівані ремені безпеки для передніх сидінь. Вони синхронізуються з підігрівом крісел і, за словами компанії, спонукають пасажирів знімати об'ємний одяг у холодну пору, щоб ремені працювали коректніше. Також у салоні з'явилося електронне керування дефлекторами вентиляції замість механічного.

Як пише Jalopnik, лінійка двигунів включає шести- та восьмициліндрові бензинові мотори з 48-вольтовою електросистемою, потужністю до 530 кінських сил і стандартним повним приводом. Плагін-гібрид S 580e поєднує шестициліндровий двигун із батареєю на 22 кВт·год і має сумарну потужність 576 кінських сил, а запас ходу на електротязі буде оголошено пізніше. Продажі в США заплановані на другу половину року.

Mercedes-Benz визнає, що штучний інтелект дедалі глибше впливає на функції, які безпосередньо відчувають водій і пасажири. Поки що ці рішення орієнтовані на преміальний сегмент, але з часом подібні технології можуть з'явитися й у доступніших моделях.