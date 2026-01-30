Mercedes-Benz обновила S-Class: обещает больше комфорта благодаря AI

Mercedes-Benz представила обновленный S-Class 2027 модельного года, сделав ставку на комфорт пассажиров и технологии искусственного интеллекта. Флагманский седан получил умную подвеску, интеграцию с облачными сервисами и ряд необычных решений, направленных на плавность хода и удобство в дороге.

После сдержанной реакции покупателей на электрический EQS Mercedes-Benz решила не отказываться от классического S-Class и продолжить его развитие в бензиновых и гибридных версиях. Для клиентов этой модели важнее не динамика управления, а ощущение комфорта во время поездки, особенно на задних сиденьях, где часто ездят пассажиры деловых районов крупных городов мира. Об этом пишет Gizmodo.

Как AI меняет ощущения от поездки в новом S-Class?

Главной технической новинкой стала система Intelligent Damping. Она использует радары и камеры, которые уже задействованы в ассистентах вождения, чтобы заранее сканировать дорожное покрытие. Автомобиль распознает ямы, трещины и разрушенный асфальт и готовит адаптивную пневмоподвеску или опциональную систему E-BODY ACTIVE CONTROL, изменяя жесткость амортизации для уменьшения ударов, которые испытывают пассажиры.

Данные о состоянии дорог хранятся в Mercedes Information Cloud. Если автомобиль регулярно ездит по знакомым маршрутам, система не нуждается в повторном обучении. Благодаря Car-to-X информация также может передаваться другим автомобилям Mercedes с совместимыми технологиями, которые движутся по тем же дорогам. Хотя подобные решения автопроизводители тестируют уже годами, для S-Class это новый уровень интеграции искусственного интеллекта.

Кроме подвески, Mercedes расширила использование AI в цифровой части авто. S-Class 2027 работает на платформе MB.OS, которая сочетает сервисы Google Cloud Automotive AI с Google Maps и поддерживает рабочие инструменты вроде Gmail, Outlook и даже звонков в Microsoft Teams. Та же система отвечает и за работу ассистентов вождения.

Среди решений, непосредственно влияющих на комфорт, появились подогреваемые ремни безопасности для передних сидений. Они синхронизируются с подогревом кресел и, по словам компании, побуждают пассажиров снимать объемную одежду в холодное время, чтобы ремни работали корректнее. Также в салоне появилось электронное управление дефлекторами вентиляции вместо механического.

Как пишет Jalopnik, линейка двигателей включает шести- и восьмицилиндровые бензиновые моторы с 48-вольтовой электросистемой, мощностью до 530 лошадиных сил и стандартным полным приводом. Плагин-гибрид S 580e сочетает шестицилиндровый двигатель с батареей на 22 кВт-ч и имеет суммарную мощность 576 лошадиных сил, а запас хода на электротяге будет объявлен позже. Продажи в США запланированы на вторую половину года.

Mercedes-Benz признает, что искусственный интеллект всё глубже влияет на функции, которые непосредственно ощущают водитель и пассажиры. Пока что эти решения ориентированы на премиальный сегмент, но со временем подобные технологии могут появиться и в более доступных моделях.