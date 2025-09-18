Meta на конференції Connect 2025 представила низку новинок – від смарт-окулярів Ray-Ban з дисплеєм і спортивних моделей Oakley до нових можливостей шоломів Quest і вдосконаленого Horizon Engine.

Компанія Meta під час цьогорічної конференції Connect презентувала одразу кілька продуктів і програмних оновлень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на презентацію Meta.

Що цікавого в Meta Ray-Ban Display?

Найбільший інтерес викликали смарт-окуляри Ray-Ban з вбудованим дисплеєм. Модель Meta Ray-Ban Display оснащена кольоровим екраном високої роздільності в правій лінзі, що дозволяє переглядати повідомлення, вести відеодзвінки, читати субтитри, користуватися навігацією чи переглядати фото перед зйомкою.

Камера на 12 МП дає змогу робити знімки та відео, а керування здійснюється за допомогою браслета з сенсорами жестів. Акумулятор забезпечує до шести годин змішаного використання або до 30 годин із кейсом для зарядки.

Стартова ціна – 799 доларів, офіційний продаж у США почнеться 30 вересня.

Керування пристрою здійснюється за допомогою браслета з сенсорами жестів / Фото Meta

Ray-Ban Meta (Gen 2)

Окрім цього, Meta оновила лінійку Ray-Ban Meta (Gen 2). Нові окуляри отримали акумулятор на вісім годин, камеру 12 МП з підтримкою відео у 3K та до 60 кадрів на секунду, а також покращений зарядний кейс, який тепер дає до 48 годин роботи. Додалася функція "conversation focus", що посилює голос співрозмовника у шумних місцях.

Ціни стартують від 379 доларів.

Ray-Ban Meta (Gen 2) / Фото Meta

Oakley Meta Vanguard

Для спортсменів Meta разом з Oakley представила модель Oakley Meta Vanguard. Вона має захищений корпус (IP67), підтримку додатків Garmin і Strava та дозволяє отримувати дані від Meta AI під час тренувань. Окуляри оснащені ширококутною камерою на 12 МП із підтримкою зйомки у 3K і новими режимами slow-motion, time-lapse і hyperlapse. Акумулятор тримає до дев'яти годин.

Вартість – 499 доларів. Вихід запланований на 21 жовтня.

Oakley Meta Vanguard / Фото Meta

Що нового у світі віртуальної реальності?

Серед VR-новинок – функція Hyperscape, яка дозволяє власникам Quest 3 і Quest 3S сканувати фізичні простори та перетворювати їх на віртуальні.

Також компанія анонсувала Horizon TV – новий хаб для Quest, де доступні додатки Prime Video, Peacock, Twitch, YouTube, а згодом – Disney Plus, ESPN і Hulu. Horizon TV підтримує Dolby Atmos, а до кінця року отримає Dolby Vision. Деякі фільми матимуть додаткові "імерсивні спецефекти", доступні лише у VR.

На завершення Meta презентувала оновлений Horizon Engine. Це графічний рушій Meta, який відповідає за роботу її віртуальних світів і сервісів у метавсесвіті. Остання версія отримала покращену продуктивність, швидше відтворення та детальнішу графіку, а також дозволяє створювати масштабніші віртуальні простори. Horizon Engine використовується для таких функцій, як Hyperscape, і підтримує нові можливості Horizon Studio, де інтегровано AI-асистента для допомоги у створенні цифрових світів.

Варто нагадати, що кілька років тому Meta зробила стратегічну ставку на розвиток метавсесвіту, навіть перейменувавши компанію з Facebook на Meta. Ідея полягала у створенні нової цифрової платформи, яка поєднує роботу, розваги й соціальні взаємодії у віртуальному середовищі. Компанія активно інвестувала у VR-шоломи, смарт-окуляри та програмні рішення, намагаючись перетворити Metaverse на майбутнє інтернету та ключовий напрямок свого бізнесу.