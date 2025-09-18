Meta на конференции Connect 2025 представила ряд новинок от смарт-очков Ray-Ban с дисплеем и спортивных моделей Oakley до новых возможностей шлемов Quest и усовершенствованного Horizon Engine.

Компания Meta во время нынешней конференции Connect представила сразу несколько продуктов и программных обновлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на презентацию Meta.

Что интересного в Meta Ray-Ban Display?

Наибольший интерес вызвали смарт-очки Ray-Ban со встроенным дисплеем. Модель Meta Ray-Ban Display оснащена цветным экраном высокого разрешения в правой линзе, что позволяет просматривать сообщения, вести видеозвонки, читать субтитры, пользоваться навигацией или просматривать фото перед съемкой.

Камера на 12 МП позволяет делать снимки и видео, а управление осуществляется с помощью браслета с сенсорами жестов. Аккумулятор обеспечивает до шести часов смешанного использования или до 30 часов с кейсом для зарядки.

Стартовая цена – 799 долларов, официальные продажи в США начнутся 30 сентября.

Управление устройства осуществляется с помощью браслета с сенсорами жестов / Фото Meta

Ray-Ban Meta (Gen 2)

Кроме этого, Meta обновила линейку Ray-Ban Meta (Gen 2). Новые очки получили аккумулятор на восемь часов, камеру 12 МП с поддержкой видео в 3K и до 60 кадров в секунду, а также улучшенный зарядный кейс, который теперь дает до 48 часов работы. Добавилась функция "conversation focus", что усиливает голос собеседника в шумных местах.

Цены стартуют от 379 долларов.

Ray-Ban Meta (Gen 2) / Фото Meta

Oakley Meta Vanguard

Для спортсменов Meta вместе с Oakley представила модель Oakley Meta Vanguard. Она имеет защищенный корпус (IP67), поддержку приложений Garmin и Strava и позволяет получать данные от Meta AI во время тренировок. Очки оснащены широкоугольной камерой на 12 МП с поддержкой съемки в 3K и новыми режимами slow-motion, time-lapse и hyperlapse. Аккумулятор держит до девяти часов.

Стоимость – 499 долларов. Выход запланирован на 21 октября.

Oakley Meta Vanguard / Фото Meta

Что нового в мире виртуальной реальности?

Среди VR-новинок – функция Hyperscape, которая позволяет владельцам Quest 3 и Quest 3S сканировать физические пространства и превращать их в виртуальные.

Также компания анонсировала Horizon TV – новый хаб для Quest, где доступны приложения Prime Video, Peacock, Twitch, YouTube, а впоследствии – Disney Plus, ESPN и Hulu. Horizon TV поддерживает Dolby Atmos, а до конца года получит Dolby Vision. Некоторые фильмы будут иметь дополнительные "иммерсивные спецэффекты", доступны только в VR.

В завершение Meta представила обновленный Horizon Engine. Это графический движок Meta, который отвечает за работу ее виртуальных миров и сервисов в метавселенной. Последняя версия получила улучшенную производительность, быстрее воспроизведение и более детальную графику, а также позволяет создавать более масштабные виртуальные пространства. Horizon Engine используется для таких функций, как Hyperscape, и поддерживает новые возможности Horizon Studio, где интегрирован AI-ассистент для помощи в создании цифровых миров.

Стоит напомнить, что несколько лет назад Meta сделала стратегическую ставку на развитие метавселенной, даже переименовав компанию с Facebook на Meta. Идея заключалась в создании новой цифровой платформы, которая сочетает работу, развлечения и социальные взаимодействия в виртуальной среде. Компания активно инвестировала в VR-шлемы, смарт-очки и программные решения, пытаясь превратить Metaverse в будущее интернета и ключевое направление своего бизнеса.