Возвращение в прошлое

Конкуренция на рынке гарнитур виртуальной, дополненной и смешанной реальности сейчас достаточно жесткая. Особенно она обострилась после выхода Vision Pro, поскольку весь мир давно привык подражать Apple и бросился выпускать собственные аналоги. Такие продукты, как HoloLens от Microsoft или Quest от Meta, предлагают много интересных вещей – от улучшения рабочих процессов в различных отраслях до развлечений. Однако несмотря на начальный всплеск интереса к метаверсу в 2021 году, а также всплеск интереса к гарнитурам в 2023 году, обе сферы, к сожалению, оказались в стагнации еще до того, как весь мир переключился на искусственный интеллект. А с появлением ИИ ситуация ухудшилась еще больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Meta подошла к Metaverse с большим энтузиазмом, продвигала его как будущее цифрового взаимодействия и инвестировала значительные средства – более 10 миллиардов долларов. Однако, несмотря на большие амбиции в отношении метавселенной, он не стал настолько успешным на рынке, как ожидалось, поскольку потребители, похоже, скептически относятся к практическому применению этой технологии. Реакция и вовлеченность оказались слабыми и медленными.

Теперь компания намерена пересмотреть свой опыт на этом рынке, чтобы окончательно определить будущее сферы AR/VR для себя: стоит ли продолжать усилия, или лучше попрощаться с этими инициативами.

Поэтому со слов представителя Meta мы можем сделать вывод, что компания считает этот год определяющим для технологий виртуальной и дополненной реальности, а также ключевым в оценке того, стоит ли продолжать усилия или инвестировать ресурсы и энергию в другое русло. Технический директор Meta Эндрю Босворт установил годовой срок для успеха Metaverse и, по данным СМИ, оказывает давление на Reality Labs, которая отвечает за устройства смешанной реальности. Руководитель хочет, чтобы они продемонстрировали значительный прогресс и оправдали инвестиции в эту сферу.

Босворт также принял участие в форуме Business Insider, где изложил свои ожидания на этот год: "У нас лучший портфель продуктов, который мы когда-либо имели на рынке, и мы расширяем наши преимущества, запуская еще полдюжины устройств, работающих на основе искусственного интеллекта. Нам нужно стимулировать продажи, удержание и привлечение клиентов во всех сферах, но особенно в Mixed reality. И Horizon Worlds на мобильных устройствах просто обязана вырваться вперед, чтобы у наших долгосрочных планов появился шанс".

Horizon Worlds – это название виртуального мира компании Meta в рамках метавселенной. Фактически это одна большая игра, в которую вы попадаете благодаря гарнитуре и можете бродить по ней, встречаться и взаимодействовать с людьми, развлекаться, исследовать виртуальное пространство, посещать концерты и прочее.

Все это происходит на фоне того, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг ожидает сложный год впереди. Ранее он отметил необходимость продолжения усилий, направленных на сохранение лидерства в отрасли, поскольку гарнитуры Quest VR от Reality Labs отходят на второй план.

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Как можно увидеть по рынку, сейчас больше внимания уделяется дополненной реальности, а не полноценному VR-опыту. Поскольку громоздкие гарнитуры не "зашли" пользователям, производители теперь направили свое внимание на формфактор обычных очков, стекла которых будут выполнять роль прозрачных экранов. На эти экраны, сквозь которые вы будете видеть реальный мир, будут накладываться виртуальные элементы. Например, подсказки по вашему маршруту, оповещения со смартфона, детали о вашем окружении и прочее.

Meta также имеет подобную технологию, которую она выпускает в партнерстве с компанией Ray-Ban. На данный момент выпущено уже два поколения. Первое с треском провалилось. Об окончательных продажах второго пока ничего неизвестно, но вряд ли ситуация кардинально другая. Это также должно повлиять на цели Metaverse и направление, в котором компания продолжит развиваться.

Хотя Босворт признает, что прошлый год был лучшим для Reality Labs с точки зрения продуктов и инициатив, влияние компании на общий рынок и ситуацию на нем было минимальным.

В заметке, посвященной будущему Horizon Worlds, Босворт предполагает серьезный переломный момент. Он говорит, что если компания не сможет набрать обороты в этом году, то это будет "легендарной авантюрой". Предположительно, под легендарностью он подразумевает, что этот огромный провал ценой в 10 миллиардов долларов войдет в историю.