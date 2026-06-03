Meta посилює захист підлітків – нові обмеження Instagram і Facebook запрацюють по всьому світу

Meta оголосила про масштабне розширення системи захисту підлітків у своїх сервісах. Нові обмеження, які раніше діяли лише в кількох країнах, тепер стануть доступними користувачам по всьому світу на Facebook, Messenger та Instagram.

Компанія Meta продовжує посилювати заходи безпеки для неповнолітніх користувачів. Після запуску спеціальних налаштувань для підлітків у США, Великій Британії, Австралії та Канаді восени минулого року компанія вирішила поширити ці обмеження на всі країни світу. Про це пише Socialmediatoday.

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Як Meta змінює досвід підлітків у своїх сервісах?

Йдеться про систему контентних обмежень "13+", яка покликана зменшити ймовірність того, що підлітки натраплять на небажані або потенційно шкідливі матеріали. За задумом компанії, такі правила мають зробити використання соціальних мереж безпечнішим і водночас допомогти батькам краще розуміти рівень доступного контенту.

У Meta пояснюють, що нові налаштування за замовчуванням приховують неприйнятний для підлітків контент у стрічці новин та Reels на Facebook. Крім того, молоді користувачі матимуть обмежені можливості взаємодії з профілями, сторінками, групами та подіями, які переважно публікують контент для дорослої аудиторії.

У Messenger також з'явилися додаткові запобіжники. Підлітки не зможуть переглядати посилання на неприйнятний контент Facebook або вести листування з обліковими записами, які регулярно поширюють подібні матеріали.

Instagram обмежить доступ до окремих тем

Окремий блок змін стосується Instagram. Соціальна мережа запроваджує додаткові механізми, які зменшуватимуть кількість матеріалів на певні теми у рекомендаціях для підлітків.

Зокрема, алгоритми обмежуватимуть показ дописів про харчування, бодібілдинг, вагу тіла та способи боротьби з тривожністю. У Meta вважають, що надмірне споживання такого контенту може негативно впливати на психічне здоров'я молодих користувачів та формувати нереалістичні очікування щодо зовнішності чи способу життя.

Компанія також повідомила, що пізніше цього року більш суворий режим Limited Content стане доступним і для користувачів Facebook та Messenger.

Незалежна перевірка показала кращі результати Instagram

Щоб оцінити ефективність нових механізмів захисту, Meta залучила незалежну компанію з питань онлайн-безпеки Alice. Фахівці створили тестові акаунти в Instagram і на одній із провідних конкуруючих платформ та порівняли контент, який потрапляв до рекомендацій.

За даними Meta, дослідження показало, що підліткові акаунти Instagram стикалися з меншою кількістю матеріалів для дорослої аудиторії. Навіть коли такий контент з'являвся, його інтенсивність була нижчою, ніж у конкурента та навіть у фільмах із рейтингом 13+. Водночас Alice виявила окремі напрямки для покращення системи, і Meta заявила, що вже внесла необхідні зміни.

Тиск з боку урядів продовжує зростати

Розширення захисних механізмів відбувається на тлі активних дискусій щодо обмеження доступу дітей та підлітків до соціальних мереж. Найяскравішим прикладом залишається Австралія, яка стала першою країною, що запровадила масштабну заборону використання соцмереж особами молодше 16 років.

Заборона почала діяти наприкінці минулого року, однак її результати поки оцінюються неоднозначно. Перший урядовий звіт, опублікований у березні, показав, що близько 70% неповнолітніх користувачів усе ще знаходять способи користуватися соціальними платформами. Водночас низка академічних досліджень свідчить, що переваги соціальних мереж для молоді в багатьох випадках можуть переважати потенційні ризики. Попри це, Meta вже повідомляла про блокування майже 550 тисяч акаунтів в Австралії, які, на думку компанії, належали користувачам, молодшим за встановлений віковий поріг.

Спочатку компанія позиціонувала нову систему як аналог кінорейтингу PG-13, добре знайомого багатьом батькам. Однак така назва викликала претензії з боку Американської асоціації кінокомпаній (MPA).

Організація направила Meta вимогу припинити використання позначення PG-13, заявивши, що таке формулювання може вводити користувачів в оману. Після переговорів сторони досягли домовленості, і компанія поступово перейшла до використання нейтрального позначення "13+".

У Meta підкреслюють, що система оцінки контенту в соцмережах суттєво відрізняється від класифікації кінофільмів. Компанія зазначає, що не співпрацювала з MPA під час розробки нових правил і лише використовувала загальні принципи, знайомі батькам, як джерело натхнення.

У результаті Meta намагається знайти баланс між вимогами регуляторів, безпекою молодих користувачів і збереженням доступності своїх платформ для підлітків. Глобальний запуск системи "13+" став черговим кроком у цьому напрямку.