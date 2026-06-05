Meta знову повертається до розпізнавання облич — новий витік викликав хвилю занепокоєння

Meta опинилася під новою хвилею критики після появи інформації про технологію, яка може суттєво змінити взаємодію людей із носимими пристроями. Йдеться про функцію, здатну викликати давні суперечки щодо приватності та анонімності в громадських місцях.

Журналісти WIRED повідомили про виявлення в екосистемі розумних окулярів Meta компонентів технології розпізнавання облич. Згідно з розслідуванням видання, в оновленнях програмного коду застосунку Meta AI було знайдено згадки про внутрішню систему під назвою "NameTag", яка наразі не була офіційно представлена користувачам. Про це пише Digitaltrends.

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Що знайшли дослідники в програмному забезпеченні Meta?

За даними розслідування, система призначена для ідентифікації людей, яких фіксують камери розумних окулярів Ray-Ban та Oakley, створених у співпраці з Meta. Технологія нібито здатна перетворювати зображення облич на біометричні шаблони, порівнювати їх із даними, що зберігаються на смартфоні користувача, а потім повідомляти власника окулярів про знайдені збіги.

Особливу увагу привертає той факт, що Meta ще кілька років тому офіційно відмовилася від системи розпізнавання облич у Facebook. У 2021 році компанія закрила відповідний сервіс і видалила понад 1 мільярд біометричних записів користувачів після численних скарг, судових позовів та критики з боку регуляторів.

Які технології вже нібито працюють?

За інформацією WIRED, окремі компоненти NameTag могли бути інтегровані в програмне забезпечення ще на початку 2026 року. Йдеться про застосунок-компаньйон для розумних окулярів Meta, який, за оцінками видання, вже встановили понад 50 мільйонів разів.

У розслідуванні також стверджується, що компанія вже впровадила щонайменше три окремі моделі штучного інтелекту, пов'язані з майбутньою функцією. Перша відповідає за виявлення облич на зображенні, друга автоматично виділяє їх із кадру, а третя створює біометричний цифровий відбиток для подальшого порівняння. Дослідники інформаційної безпеки, на яких посилається WIRED, заявили, що їм вдалося незалежно відтворити частину роботи системи. За їхніми словами, ланцюг розпізнавання виглядає майже готовим до практичного використання.

Чому ця технологія викликає занепокоєння?

На відміну від традиційного розпізнавання облич у соціальних мережах, де фотографії завантажуються після зйомки, розумні окуляри працюють у режимі реального часу. Це означає, що потенційно вони можуть ідентифікувати незнайомих людей просто на вулиці, у магазинах або транспорті без їхнього відома чи згоди.

Саме тому носимі системи розпізнавання облич давно вважаються значно більш суперечливими, ніж аналогічні технології на смартфонах чи комп'ютерах. Критики попереджають, що широке впровадження таких інструментів може фактично зруйнувати звичне уявлення про анонімність у громадських просторах.

Серед організацій, які висловлюють занепокоєння, називаються такі структури, як American Civil Liberties Union та Electronic Privacy Information Center. Представники цих організацій вважають, що подібні технології можуть нормалізувати масову ідентифікацію людей у повсякденному житті та створити нові ризики зловживань, включаючи переслідування, стеження або збір персональних даних без дозволу.

Як відповіла Meta?

У Meta заперечили частину тверджень, які містяться в розслідуванні. Компанія заявила, що наразі не запускала для користувачів жодної функції розпізнавання облич на основі окулярів і що відповідні розробки перебувають лише на стадії досліджень.

Також у компанії наголосили, що не створюють централізовану базу даних облич. Представники Meta заявили, що перед можливим випуском будь-яких подібних функцій застосовуватимуть "виважений підхід" до питань конфіденційності та регулювання.

Втім, поява такого витоку відбувається в особливо важливий момент для індустрії. Розумні окуляри та інші носимі пристрої зі штучним інтелектом поступово стають одним із головних напрямків розвитку технологічного ринку. Компанії прагнуть створити цифрових помічників, які можуть бачити, чути та аналізувати навколишній світ у режимі реального часу.

Meta активно просуває власну стратегію розвитку таких пристроїв завдяки партнерству з EssilorLuxottica, тоді як Apple та Google також досліджують перспективи змішаної реальності та носимих систем нового покоління.

Наразі залишається відкритим питання, чи стане NameTag повноцінною функцією для споживачів, чи Meta буде змушена переглянути або обмежити її під тиском регуляторів. Однак саме розслідування свідчить про те, що технології розпізнавання облич у розумних окулярах можуть бути значно ближчими до масового використання, ніж вважалося раніше.