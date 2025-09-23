Meta отримала схвалення від Управління загальних служб США (GSA) на постачання штучного інтелекту для державних структур. Це означає, що Llama та інші AI-інструменти компанії можуть офіційно використовуватися урядовими відомствами.

Завдяки рішенню Управління загальних служб США (GSA), Meta тепер входить до переліку офіційних постачальників AI-рішень для американських державних установ разом із OpenAI та xAI. Це розширює вибір інструментів, які урядові структури зможуть застосовувати у рамках "AI Action Plan". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний блог Meta.

Що означає схвалення для Meta та уряду США?

Meta вже співпрацювала з урядом у сфері національної безпеки, зокрема зробила Llama доступною для державних агентств і брала участь у запуску моделі на Міжнародну космічну станцію. Тепер компанія планує активніше інтегрувати свої AI-рішення у федеральні системи.

За даними SocialMediaToday, Meta інвестує у розвиток штучного інтелекту понад 65 мільярдів доларів у 2025 році та реалізує масштабний проєкт "Superintelligence". Компанія наголошує, що відкритий характер її моделей дозволяє урядовим структурам самостійно контролювати обробку та зберігання даних, будувати та масштабувати застосунки дешевше й ефективніше.

У Meta підкреслюють, що завдяки відкритій доступності моделей Llama не довелося проводити тривалі закупівельні переговори – GSA лише перевірила їхню відповідність федеральним вимогам. Це має забезпечити простіший і швидший доступ державних установ до AI-рішень.

Хоча інтеграція нових технологій у бюрократичні структури завжди стикається з труднощами, Meta розраховує отримати контракти у різних сферах і зміцнити позиції США у глобальній AI-гонці.

Хто ще постачає ШІ американському уряду?

Великі технологічні корпорації активно співпрацюють з урядом США, постачаючи йому рішення на основі штучного інтелекту. Наприклад, Microsoft через свій хмарний сервіс Azure пропонує Пентагону та іншим відомствам інструменти для аналізу даних, кібербезпеки та моделювання.

Свою нішу займають і Amazon Web Services (AWS), які забезпечують ЦРУ, Міністерство оборони та інші агентства інструментами для обробки інформації у великих масштабах, включно з розвідданими. IBM пропонує рішення в галузі прогнозної аналітики та автоматизації, а також бере участь у розробці ШІ для потреб охорони здоров’я у федеральних структурах. Подібні партнерства дозволяють уряду США отримувати доступ до найсучасніших технологій, тоді як корпорації закріплюють свою позицію на ринку та впливають на напрям розвитку державних цифрових стратегій.