Meta получила одобрение от Управления общих служб США (GSA) на поставку искусственного интеллекта для государственных структур. Это означает, что Llama и другие AI-инструменты компании могут официально использоваться правительственными ведомствами.

Благодаря решению Управления общих служб США (GSA), Meta теперь входит в перечень официальных поставщиков AI-решений для американских государственных учреждений вместе с OpenAI и xAI. Это расширяет выбор инструментов, которые правительственные структуры смогут применять в рамках "AI Action Plan". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог Meta.

Что означает одобрение для Meta и правительства США?

Meta уже сотрудничала с правительством в сфере национальной безопасности, в частности сделала Llama доступной для государственных агентств и участвовала в запуске модели на Международную космическую станцию. Теперь компания планирует активнее интегрировать свои AI-решения в федеральные системы.

По данным SocialMediaToday, Meta инвестирует в развитие искусственного интеллекта более 65 миллиардов долларов в 2025 году и реализует масштабный проект "Superintelligence". Компания отмечает, что открытый характер ее моделей позволяет правительственным структурам самостоятельно контролировать обработку и хранение данных, строить и масштабировать приложения дешевле и эффективнее.

В Meta подчеркивают, что благодаря открытой доступности моделей Llama не пришлось проводить длительные закупочные переговоры – GSA только проверила их соответствие федеральным требованиям. Это должно обеспечить более простой и быстрый доступ государственных учреждений к AI-решениям.

Хотя интеграция новых технологий в бюрократические структуры всегда сталкивается с трудностями, Meta рассчитывает получить контракты в разных сферах и укрепить позиции США в глобальной AI-гонке.

Кто еще поставляет ИИ американскому правительству?

Крупные технологические корпорации активно сотрудничают с правительством США, поставляя ему решения на основе искусственного интеллекта. Например, Microsoft через свой облачный сервис Azure предлагает Пентагону и другим ведомствам инструменты для анализа данных, кибербезопасности и моделирования.

Свою нишу занимают и Amazon Web Services (AWS), которые обеспечивают ЦРУ, Министерство обороны и другие агентства инструментами для обработки информации в больших масштабах, включая разведданные. IBM предлагает решения в области прогнозной аналитики и автоматизации, а также участвует в разработке ИИ для нужд здравоохранения в федеральных структурах. Подобные партнерства позволяют правительству США получать доступ к самым современным технологиям, тогда как корпорации закрепляют свою позицию на рынке и влияют на направление развития государственных цифровых стратегий.