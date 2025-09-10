Марк С. Цукерберг работает юристом по банкротствам в США уже 38 лет, но из-за совпадения фамилии с Марком Э. Цукербергом, основателем Meta, его аккаунты в Facebook регулярно попадают под блокировку. По словам адвоката, с 2011 года это случалось по меньшей мере десять раз, причем продолжительность ограничений иногда достигала нескольких месяцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

В иске, поданном в суд округа Марион, юрист обвиняет Meta в безосновательных обвинениях в "подражании знаменитости" и "использовании неаутентичного имени". Он отмечает, что блокировки вредят его работе: срывают рекламные кампании, лишают потенциальных клиентов и стоят тысячи долларов. В частности, он оценивает свои потери от бесполезных рекламных расходов в 11 тысяч долларов.

Даже после предоставления документов, подтверждающих его личность и лицензию, Facebook неоднократно отказывал в восстановлении доступа. Последний раз учетная запись была отключена на четыре месяца. Только после подачи иска аккаунт адвоката вернули, признав блокировку ошибочной.

Meta пообещала принять меры, чтобы избежать подобных случаев в будущем, но сам истец настроен скептически. Он требует компенсации расходов на адвокатов, работу ИТ-специалистов и убытки от рекламы. В то же время Марк С. Цукерберг признает: хоть дело принесло ему мировое внимание, он предпочел бы заниматься своей специальностью, а не конфликтами с Facebook.

А с кем судится Meta?

У Марка Э. Цукерберга, основателя уже продолжаются судебные дела. Но с государством. Федеральная торговая комиссия (FTC) подала иск против Meta (тогда еще Facebook) в 2020 году, обвинив компанию в подавлении конкуренции. Регулятор утверждает, что Meta незаконно приобрела Instagram в 2012 году за 1 миллиард долларов и WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов, чтобы не дать этим молодым стартапам стать полноценными конкурентами. По мнению FTC, такие действия лишили потребителей альтернативных социальных платформ.

Поэтому Цукерберг лоббирует через администрацию президента Трампа урегулирование федерального антимонопольного иска против своей компании. По словам источников, знакомых с ситуацией, Цукерберг совершил несколько визитов в Белый дом и Мар-а-Лаго для обсуждения этого и других вопросов.