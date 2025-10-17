Meta представила Horizon TV — додаток для гарнітур Quest, який відтворює досвід користування звичайним Smart TV у віртуальній реальності. Сервіс пропонує знайомий інтерфейс, підтримку великих стримінг-платформ і нові формати контенту, включно зі спортивними трансляціями та 3D-відео.

На конференції Meta Connect компанія представила Horizon TV — новий відеододаток для гарнітур Quest, який нагадує звичайний Smart TV. Замість традиційного екрана користувач бачить у VR знайоме меню з постерами фільмів, іконками застосунків та рекомендаціями контенту. Meta позиціонує цю платформу як спосіб залучити старшу аудиторію, менш зацікавлену в іграх, і зробити з Quest пристрій для дозвілля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Verge.

Як Meta перетворює VR на телевізор?

Ідея "телевізора без телевізора" з’явилася ще у 2017 році, коли Марк Цукерберг передбачив, що VR- або AR-пристрої зможуть повністю замінити традиційні екрани. Horizon TV — найреальніше втілення цього прогнозу. За словами директорки з контенту Meta Reality Labs Сари Малкін, інтерфейс навмисне створили схожим на Smart TV, аби користувачі відчули знайому навігацію.

Як і сучасні телевізійні платформи, Horizon TV є контент-орієнтованим: він не лише показує іконки застосунків, а й прямо пропонує окремі шоу, фільми та трансляції. На старті сервіс підтримує контент від Amazon, Pluto, Peacock, а також має інтеграції з YouTube, Spotify і DAZN. Незабаром з’являться Disney+ і ESPN, проте Netflix, Hulu та HBO поки відсутні.

Як повідомляє Reality.News, Meta розглядає Horizon TV і як новий спосіб монетизації. Подібно до виробників Smart TV, компанія може отримувати частину доходів від реклами чи підписок. Для прикладу, Roku заробляє близько мільярда доларів за квартал саме завдяки таким моделям. Але разом із прибутками Meta успадковує й типові проблеми ринку — складні відносини з видавцями та конкуренцію за контент.

Чому Нью-Йорк судиться з Meta та іншими соцмережами?

Міська адміністрація Нью-Йорка, шкільний округ і мережа державних лікарень NYC Health + Hospitals спільно подали позов проти Meta, Snap, TikTok і YouTube. Позивачі стверджують, що ці компанії навмисно розробляють свої платформи так, щоб викликати у дітей залежність, і не впроваджують ефективних механізмів захисту.

У позові зазначено, що дії технологічних гігантів "створили, спричинили та посилили кризу психічного здоров’я серед молоді Нью-Йорка". Це, на думку міської влади, негативно впливає на громадську безпеку, роботу навчальних закладів і здоров’я тисяч підлітків. Через це місту доводиться виділяти значні ресурси — фінансові, кадрові й часові — щоб боротися з наслідками.