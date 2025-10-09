Міська адміністрація Нью-Йорка, шкільний округ і мережа державних лікарень NYC Health + Hospitals спільно подали позов проти Meta, Snap, TikTok і YouTube. Позивачі стверджують, що ці компанії навмисно розробляють свої платформи так, щоб викликати у дітей залежність, і не впроваджують ефективних механізмів захисту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Engadget.

Чому Нью-Йорк подав до суду на великі соцмережі?

У позові зазначено, що дії технологічних гігантів "створили, спричинили та посилили кризу психічного здоров’я серед молоді Нью-Йорка". Це, на думку міської влади, негативно впливає на громадську безпеку, роботу навчальних закладів і здоров’я тисяч підлітків. Через це місту доводиться виділяти значні ресурси — фінансові, кадрові й часові — щоб боротися з наслідками.

Як повідомляє Business Insider, особливо в документі виділено проблему так званого "subway surfing" — відео, де молоді люди знімають, як катаються на дахах поїздів метро. Через такі ролики загинуло кілька підлітків, а понад сотню було заарештовано. Поліція Нью-Йорка встановила, що більшість з них наслідували популярні відео в соцмережах, сподіваючись отримати лайки.

Крім того, у позові йдеться, що через постійний вплив соцмереж учителі та шкільний персонал стикаються з "вторинною травмою" і професійним вигоранням, допомагаючи дітям у кризовому стані.

Meta, Snap і TikTok поки не прокоментували позов. Представник Google Хосе Кастанеда назвав звинувачення безпідставними і заявив, що YouTube "не є соціальною мережею", а платформою для перегляду відео — від спортивних трансляцій до подкастів. Він підкреслив, що компанія створила спеціальні функції, як-от Supervised Experiences, щоб дати батькам більше контролю за контентом дітей.

Які нові правила для підлітків запровадили у Facebook?

Компанія Meta розпочала глобальне впровадження спеціальних "підліткових акаунтів" у Facebook та Messenger для користувачів віком 13–17 років. Ці профілі мають розширені функції батьківського контролю та посилені налаштування приватності, що обмежують спілкування з незнайомими людьми.

Тепер батьки зможуть контролювати, скільки часу їхні діти проводять у соцмережах, а також переглядати список контактів, з якими підлітки спілкуються в месенджері. За даними Meta, мільйони підлітків вже користуються такими акаунтами. Для молодших підлітків віком від 13 до 15 років діятимуть суворіші правила. Вони не зможуть змінювати налаштування безпеки без попередньої згоди батьків чи законних представників. Щоб виявляти випадки, коли діти вказують неправдивий вік, Meta використовує технологію штучного інтелекту.