Тотальне стеження: Meta збирає втричі більше даних про своїх користувачів, ніж Apple і Microsoft

Нове аналітичне дослідження викрило справжні обсяги збору приватних даних найбільшими технологічними компаніями світу. Лідером виявилася корпорація Meta, чиї додатки витягують із пристроїв користувачів ледь не все, до чого тільки можуть дотягнутися.

Хто збирає найбільше інформації?

Як повідомляє видання Euronews із посиланням на звіт компанії Surfshark, фахівці проаналізували 171 додаток у магазині Apple App Store від таких гігантів, як Google, Microsoft, Apple, Amazon та Meta. Аналіз провели за 35 унікальними категоріями даних, серед яких історія перегляду в інтернеті, точне місцеперебування, інформація про покупки та багато іншого.

Дослідники з'ясували, що програми Meta збирають у середньому 25 із 35 можливих типів даних. Це більш ніж утричі перевищує показники Microsoft та Apple. Сім найбільш "ненажерливих" програм також належать Meta: Facebook, Messenger, Meta AI, Meta Horizon, Meta Ads Manager, Meta Business Suite та Forum.

Для порівняння, додатки Google збирають у середньому 17 типів даних, Amazon – 12, Microsoft – 8, а Apple – лише 7 типів. Водночас Google має найбільшу кількість програм із високим рівнем збору даних – 29 із 40 "ненажерливіших" додатків належать саме цьому пошуковому гіганту. Для порівняння, Meta має 9 таких програм, а Amazon – лише 2.

Однак в цьому випадку варто зауважити, що Google загалом має більше застосунків, ніж конкуренти, оскільки розбудувала цілу екосистему, а не лише кілька соцмереж.

Попри те, що для більшості функцій цілком достатньо приблизного геопозиціонування, історію браузера збирають 9 додатків Meta, 11 програм Amazon та 8 продуктів Google. Найбільш "ненажерливим" окремим додатком за межами екосистеми Meta виявилася Amazon Alexa, яка накопичує 28 різних типів даних.

Хто найменше втручається у приватне життя

Компанії Apple та Microsoft стабільно демонструють найнижчі показники збору інформації про користувачів. Наприклад, 13 утиліт від Apple збирають у середньому лише 6 типів даних, тоді як аналогічні утиліти від Google накопичують 17 типів даних.