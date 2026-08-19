Хто збирає найбільше інформації?

Як повідомляє видання Euronews із посиланням на звіт компанії Surfshark, фахівці проаналізували 171 додаток у магазині Apple App Store від таких гігантів, як Google, Microsoft, Apple, Amazon та Meta. Аналіз провели за 35 унікальними категоріями даних, серед яких історія перегляду в інтернеті, точне місцеперебування, інформація про покупки та багато іншого.

Дослідники з'ясували, що програми Meta збирають у середньому 25 із 35 можливих типів даних. Це більш ніж утричі перевищує показники Microsoft та Apple. Сім найбільш "ненажерливих" програм також належать Meta: Facebook, Messenger, Meta AI, Meta Horizon, Meta Ads Manager, Meta Business Suite та Forum.

Для порівняння, додатки Google збирають у середньому 17 типів даних, Amazon – 12, Microsoft – 8, а Apple – лише 7 типів. Водночас Google має найбільшу кількість програм із високим рівнем збору даних – 29 із 40 "ненажерливіших" додатків належать саме цьому пошуковому гіганту. Для порівняння, Meta має 9 таких програм, а Amazon – лише 2.

Однак в цьому випадку варто зауважити, що Google загалом має більше застосунків, ніж конкуренти, оскільки розбудувала цілу екосистему, а не лише кілька соцмереж.

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Попри те, що для більшості функцій цілком достатньо приблизного геопозиціонування, історію браузера збирають 9 додатків Meta, 11 програм Amazon та 8 продуктів Google. Найбільш "ненажерливим" окремим додатком за межами екосистеми Meta виявилася Amazon Alexa, яка накопичує 28 різних типів даних.

Хто найменше втручається у приватне життя

Компанії Apple та Microsoft стабільно демонструють найнижчі показники збору інформації про користувачів. Наприклад, 13 утиліт від Apple збирають у середньому лише 6 типів даних, тоді як аналогічні утиліти від Google накопичують 17 типів даних.