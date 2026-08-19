Кто собирает больше всего информации?

Как сообщает издание Euronews со ссылкой на отчет компании Surfshark, специалисты проанализировали 171 приложение в магазине Apple App Store от таких гигантов, как Google, Microsoft, Apple, Amazon и Meta. Анализ проводился по 35 уникальным категориям данных, среди которых история просмотров в интернете, точное местонахождение, информация о покупках и многое другое.

Исследователи выяснили, что приложения Meta собирают в среднем 25 из 35 возможных типов данных. Это более чем в три раза превышает показатели Microsoft и Apple. Семь самых "прожорливых" приложений также принадлежат Meta: Facebook, Messenger, Meta AI, Meta Horizon, Meta Ads Manager, Meta Business Suite и Forum.

Для сравнения: приложения Google собирают в среднем 17 типов данных, Amazon – 12, Microsoft – 8, а Apple – всего 7 типов. В то же время у Google наибольшее количество приложений с высоким уровнем сбора данных – 29 из 40 "самых прожорливых" приложений принадлежат именно этому поисковому гиганту. Для сравнения: у Meta есть 9 таких приложений, а у Amazon – всего 2.

Однако в данном случае стоит отметить, что у Google в целом больше приложений, чем у конкурентов, поскольку компания построила целую экосистему, а не просто несколько социальных сетей.

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Несмотря на то, что для большинства функций вполне достаточно приблизительного геопозиционирования, историю браузера собирают 9 приложений Meta, 11 приложений Amazon и 8 продуктов Google. Самым "прожорливым" отдельным приложением за пределами экосистемы Meta оказалась Amazon Alexa, которая накапливает 28 различных типов данных.

Кто меньше всего вмешивается в частную жизнь

Компании Apple и Microsoft стабильно демонстрируют самые низкие показатели сбора информации о пользователях. Например, 13 утилит от Apple собирают в среднем лишь 6 типов данных, тогда как аналогичные утилиты от Google накапливают 17 типов данных.