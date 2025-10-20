Під час польоту United Airlines з Денвера до Лос-Анджелеса пасажирський Boeing 737 MAX зазнав сильного удару невідомим об’єктом у повітрі над штатом Юта. Подія спричинила тріщини у вікні кабіни пілотів і травмувала командира екіпажу, змусивши літак здійснити екстрене приземлення.

Що сталося з літаком?

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) розпочала розслідування інциденту, що стався 16 жовтня. Під час польоту на висоті понад 10 тисяч кілометрів вітрове скло літака раптово отримало сильний удар. За словами екіпажу, звук удару був настільки гучним, що пасажири в салоні почули його навіть крізь перегородку, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Дивіться також В австралійській пустелі знайшли таємничий палаючий об'єкт, що міг упасти з космосу

Після зіткнення на одній із панелей вікна утворилися глибокі тріщини, а металеву раму пошкодило настільки, що виник ризик подальшого розшарування скла.

Пілот отримав порізи руки від дрібних уламків, але зміг утримати контроль над літаком і безпечно посадити борт в аеропорту Солт-Лейк-Сіті.



Наслідок зіткнення / Фото @xJonNYC у соцмережі X

Перші повідомлення викликали хвилю обговорень у соцмережах, адже капітан рейсу припустив, що удар міг спричинити об’єкт із космосу – космічне сміття чи метеор. Однак NTSB підкреслила, що це лише гіпотеза, і наразі немає підтверджень, що уламок справді мав космічне походження. Існує ймовірність, що це був нерегульований метеозонд або лід.

Зараз NTSB збирає дані з радарів, метеорологічні дані та дані з бортового самописця. Лобове скло відправлено до лабораторій NTSB для експертизи.

Ймовірність потрапляння космічного уламку в цивільний літак, за оцінками, становить лише 0,1%, а ризик для окремого пасажира – менше одного на трильйон, пише Financial Express. Проте цей інцидент нагадує, наскільки вразливою залишається авіація навіть перед малоймовірними випадковими факторами, особливо з урахуванням зростання кількості штучних об’єктів в орбіті Землі.

Нагадаємо, нещодавно палаючий метеор вагою понад тонну вибухнув в небі США, а уламки пробили житловий будинок. Ще раніше камера відеоспостереження зафіксувала падіння метеора, який розбився об землю там, де за кілька хвилин до цього стояла людина.