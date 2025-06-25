Метеоритний потік Червневі Боотіди 2025: що очікувати та як спостерігати в Україні

Жителі України мають чудову можливість насолодитися унікальним небесним видовищем – метеоритним потоком Червневі Боотіди, який досягне свого піку в ніч з 26 на 27 червня 2025 року.

Ця щорічна астрономічна подія, хоча й не завжди передбачувана, може подарувати незабутні враження. 24 Канал розповідає, що це за потік, чого від нього чекати та як найкраще його спостерігати.

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Що таке Червневі Боотіди?

Щодня, за даними NASA, близько 44 тисяч кілограмів стародавнього космічного сміття, яке походить ще з часів формування Сонячної системи, згорає в атмосфері Землі. Ці частинки, відомі як метеори, залишають за собою яскраві сліди, які можна побачити неозброєним оком. Коли наша планета проходить через шлейфи сміття, залишені кометами, виникають періоди підвищеної активності, які називають метеоритними потоками.

У червні Земля перетинає потік частинок, залишених кометою 7P/Pons-Winnecke, діаметр якої становить близько 5 кілометрів. Саме це явище отримало назву Червневі Боотіди, оскільки точка, з якої, здається, вилітають метеори (радіант), розташована в сузір’ї Волопаса (Bootes).

Чого очікувати від Червневих Боотідів у 2025 році?

Червневі Боотіди активні з 22 червня до 2 липня, а їхній пік, за даними Міжнародної метеорної організації, припаде на 27 червня. У цей період метеори, пов’язані з кометою, можна буде побачити, якщо дивитися в напрямку сузір’я Волопаса.

Однак не варто очікувати на видовище, подібне до потужних потоків, таких як Персеїди чи Гемініди, які можуть демонструвати "дощ" з понад 100 метеорів на годину. Американське метеорне товариство класифікує Червневі Боотіди як змінний потік "Клас III", а це означає, що іноді вони можуть бути дуже активними, але частіше за ніч можна побачити лише один метеор.

Цього року спостереження обіцяють бути сприятливими завдяки фазі молодого місяця, яка забезпечить темне небо. Це ідеальні умови для того, щоб помітити навіть слабкі метеори, якщо пощастить.

Коли та як найкраще спостерігати Червневі Боотіди в Україні?

Для жителів України, зокрема у Львові та інших регіонах, найкращий час для спостереження за Червневими Боотідами – це ніч з 26 на 27 червня, коли потік досягне піку. Радіант у сузір’ї Волопаса буде видимий над горизонтом протягом усієї ночі, але найвище він підніметься перед заходом сонця.

Тож оптимальний час для спостереження – перші години після настання темряви, приблизно з 22:00 до 1:00 за місцевим часом.

Ось кілька порад, як зробити спостереження успішним:

Оберіть місце з мінімальним світловим забрудненням. Найкраще виїхати за місто, подалі від вуличних ліхтарів та яскравих вогнів.

Дивіться не прямо на радіант, а трохи осторонь. Щоб побачити найдовші сліди метеорів, спрямуйте погляд приблизно на 40 градусів від сузір’я Волопаса в напрямку зеніту (точки прямо над головою). Для орієнтиру, ширина вашого стиснутого кулака на витягнутій руці дорівнює приблизно 10 градусам. Відміряйте чотири таких "кулаки" від Волопаса, щоб знайти оптимальну ділянку неба.

Використовуйте додатки для спостереження за зірками. Сузір’я Волопаса можна легко знайти за допомогою мобільних додатків для астрономів, таких як SkyView чи Stellarium. Це допоможе швидко зорієнтуватися на небі.

Будьте терплячими. Оскільки Червневі Боотіди не завжди активні, можливо, доведеться чекати довго, щоб побачити хоча б один метеор.

Червневі Боотіди – це не найяскравіший метеоритний потік, але можливість побачити хоча б кілька "падаючих зірок" у темному небі може стати чудовим досвідом.