Microsoft і Apple неочікувано покидають Раду директорів OpenAI: що сталося

Після всіх проблем, з якими зіткнулася OpenAI з моменту раптового звільнення Сема Альтмана, здавалося, все заспокоїлося: ми отримали щось схоже на пояснення, побачили реорганізацію в компанії, попрощалися з деякими ключовими кадрами й уже почали звикати до нового складу Ради директорів. Але нове потрясіння зустріло компанію там, де не чекали.

Що знову сталося

Microsoft вийшла зі складу ради директорів OpenAI лише через кілька тижнів після того, як Європейська комісія повідомила, що дослідить умови їхнього партнерства. Як повідомляється, компанія надіслала OpenAI листа, в якому повідомила, що відмовляється від свого місця "негайно". Раніше Microsoft взяла на себе роль спостерігача без права голосу в раді директорів OpenAI, оскільки є найбільшим інвестором компанії.

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Згідно з попередніми повідомленнями, Apple також мала отримати місце спостерігача в правлінні після того, як вона оголосила про велике партнерство з OpenAI та інтеграцію ChatGPT у свої пристрої. Але журналісти дізналися, що цього більше не станеться.

Замість цього OpenAI застосує новий підхід і буде проводити регулярні зустрічі з ключовими партнерами, в тому числі з двома великими технологічними компаніями. У листі Microsoft повідомила OpenAI, що вона впевнена в напрямку, в якому рухається компанія, тому її місце в раді директорів більше не потрібне.

Компанія також написала, що її місце "давало уявлення про діяльність ради без шкоди для її незалежності", але Європейська комісія хоче уважніше придивитися до їхніх стосунків, перш ніж вирішити, чи згодна вона з цим.

Ми вдячні Microsoft за висловлену довіру до Ради директорів і керівництва компанії. Сподіваємося на продовження нашого успішного партнерства,

– заявив представник OpenAI.

Microsoft спочатку інвестувала в OpenAI 1 мільярд доларів у 2019 році. Відтоді компанія вкладала в ШІ-компанію все більше грошей, поки інвестиції не досягли 13 мільярдів доларів.

Що ЄС хоче від Microsoft та OpenAI

Минулого року Європейська комісія почала розслідування їхнього партнерства, щоб з'ясувати, чи не порушує воно правила щодо злиття, але зрештою дійшла висновку, що Microsoft не отримала контролю над OpenAI. Однак це не припинило розслідування — Маргрет Вестагер, виконавча віцепрезидентка Комісії з питань конкурентної політики, повідомила в червні, що європейська влада попросила Microsoft надати додаткову інформацію щодо їхньої угоди, "щоб зрозуміти, чи можуть певні положення про ексклюзивність мати негативний вплив на конкурентів".

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Комісія вивчає угоду між Microsoft і OpenAI в рамках більш масштабного антимонопольного розслідування. Вона також надіслала інформаційні запити іншим великим гравцям галузі, які також працюють над технологіями штучного інтелекту, включаючи Meta, Google і TikTok.

Комісія має намір забезпечити справедливість у виборі споживачів і вивчити поглинання, щоб "переконатися, що ці практики не прослизають крізь правила контролю за злиттями, якщо вони фактично призводять до концентрації" впливу в одних руках.