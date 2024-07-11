Что снова произошло

Microsoft вышла из состава совета директоров OpenAI лишь через несколько недель после того, как Европейская комиссия сообщила, что исследует условия их партнерства. Как сообщается, компания направила OpenAI письмо, в котором сообщила, что отказывается от своего места "немедленно". Ранее Microsoft взяла на себя роль наблюдателя без права голоса в совете директоров OpenAI, поскольку является крупнейшим инвестором компании.

Смотрите также Через полгода после драмы в OpenAI правду об увольнении Сэма Альтмана наконец раскрыто

Согласно предварительным сообщениям, Apple также должна была получить место наблюдателя в правлении после того, как она объявила о большом партнерстве с OpenAI и интеграции ChatGPT в свои устройства. Но журналисты узнали, что этого больше не произойдет.

Вместо этого OpenAI применит новый подход и будет проводить регулярные встречи с ключевыми партнерами, в том числе с двумя крупными технологическими компаниями. В письме Microsoft сообщила OpenAI, что она уверена в направлении, в котором движется компания, поэтому ее место в совете директоров больше не нужно.

Компания также написала, что ее место "давало представление о деятельности совета без ущерба для ее независимости", но Европейская комиссия хочет внимательнее присмотреться к их отношениям, прежде чем решить, согласна ли она с этим.

Мы благодарны Microsoft за выраженное доверие к Совету директоров и руководству компании. Надеемся на продолжение нашего успешного партнерства,

– заявил представитель OpenAI.

Microsoft изначально инвестировала в OpenAI 1 миллиард долларов в 2019 году. С тех пор компания вкладывала в ИИ-компанию все больше денег, пока инвестиции не достигли 13 миллиардов долларов.

Что ЕС хочет от Microsoft и OpenAI

В прошлом году Европейская комиссия начала расследование их партнерства, чтобы выяснить, не нарушает ли оно правила слияния, но в конце концов пришла к выводу, что Microsoft не получила контроля над OpenAI. Однако это не прекратило расследование - Маргрет Вестагер, исполнительная вице-президент Комиссии по вопросам конкурентной политики, сообщила в июне, что европейские власти попросили Microsoft предоставить дополнительную информацию по их соглашению, "чтобы понять, могут ли определенные положения об эксклюзивности иметь негативное влияние на конкурентов".

Смотрите также Эдвард Сноуден обвинил разработчиков ChatGPT в предательстве человечества и просит не верить чат-боту

Комиссия изучает соглашение между Microsoft и OpenAI в рамках более масштабного антимонопольного расследования. Она также направила информационные запросы другим крупным игрокам отрасли, которые также работают над технологиями искусственного интеллекта, включая Meta, Google и TikTok.

Комиссия намерена обеспечить справедливость в выборе потребителей и изучить поглощения, чтобы "убедиться, что эти практики не проскальзывают сквозь правила контроля за слияниями, если они фактически приводят к концентрации" влияния в одних руках.