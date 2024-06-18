Что сказал Эдвард Сноуден

В OpenAI заявили, что "беспрецедентный опыт генерала Накасоне в таких сферах, как кибербезопасность, поможет компании достичь своей миссии, которая заключается в том, чтобы искусственный общий интеллект приносил пользу всему человечеству". Но не все в восторге от новой роли Накасоне в компании.

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АНБ, которым он ранее руководил и, конечно же, имеет связи и до сих пор, уже давно ассоциируется со слежкой за гражданами США и иностранцами, а ИИ-технологии только усугубляют существующие проблемы слежки. Учитывая это, неудивительно, что бывший сотрудник АНБ и известный разоблачитель Эдвард Сноуден оказался одним из открытых противников этого назначения в OpenAI.

Они полностью сняли маску: никогда не доверяйте OpenAI или его продуктам,

– написал Сноуден в заметке в соцсети X, добавив, что может быть только одна причина для назначения директора АНБ в состав Совета директоров.

Он считает, что это "сознательное, рассчитанное предательство прав каждого человека на Земле".

Критика разрастается

Сноуден был не единственным выдающимся деятелем в сфере кибербезопасности, который отреагировал на новости OpenAI: "Я считаю, что самым большим применением ИИ будет массовое наблюдение за населением", – написал профессор криптографии Университета Джона Хопкинса Мэтью Грин, который считает, что привлечение бывшего главы АНБ к OpenAI имеет под собой определенную логику и цель.

Назначение Накасоне произошло после ряда громких увольнений из OpenAI:

Из компании ушли сначала бывшие члены Совета директоров после неудачной попытки уволить генерального директора Сэма Альтмана, которого критиковали за пренебрежение безопасностью при разработке ChatGPT.

После этого ушел главный разработчик Илья Суцкевер, который был вдохновителем увольнения Альтмана и едва ли не самым большим критиком его подходов к безопасности.

Следующим ушел руководитель группы контроля безопасности Superalignment Ян Лейке.

Вслед за ним распалось и все подразделение, которое должно было следить за соблюдением правил безопасности.

Через неделю после этого OpenAI объявила о новом составе команды Superalignment, которая теперь переименована в "Комитет по безопасности и защите".

Этот состав вызывает много вопросов, а главный из них о том, почему группу теперь возглавляет сам Сэм Альтман, ведь это создает конфликт интересов. Суть Superalignment в том, чтобы выступать определенными оппонентами руководству компании, регулируя процессы, которые могут привести к опасным результатам. Но теперь и руководство, и команду контроля возглавляет один человек, к тому же тот, который ранее обвиняли в пренебрежении вопросами безопасности. Таким образом Альтман должен отчитываться сам себе и давать советы по безопасности также самому себе.

Пол Накасоне войдет в состав Комитета по безопасности и защите.

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По данным издания Axios, многие во властных кабинетах рассматривают приход Накасоне в OpenAI как победу в сфере безопасности. А сам генерал со своей стороны заявил, что "преданность OpenAI своей миссии тесно связана с моими собственными ценностями и опытом работы на государственной службе".