Microsoft додасть у Windows три нові способи прокручування сторінок і документів

Microsoft готує три функції тачпада для Windows, які мають спростити прокручування довгих вебсторінок, документів і коду. Одна з них уже доступна, а дві інші наступного тижня почнуть тестувати учасники програми Windows Insider.

Microsoft представила три можливості для тачпадів ноутбуків із Windows. Вони мають зменшити потребу постійно переставляти пальці під час роботи з довгими сторінками. Про це пише Digitaltrends.

Які функції прокручування з’являться у Windows

Перша функція — прискорене прокручування. Якщо швидко провести пальцем по тачпаду, сторінка рухатиметься швидше, ніж за звичайного прокручування. Це дозволить швидше переходити до потрібного місця у великому документі або на вебсторінці. За даними Digital Trends, ця можливість уже доступна.

Друга функція — прокручування від краю тачпада. Коли пальці досягають його краю, сторінка продовжує рухатися, тож не потрібно щоразу повертати руку у вихідне положення. Принцип схожий на перетягування смуги прокручування у браузері або PDF-документі, але керувати процесом можна безпосередньо через тачпад.

Третя новація — прокручування одним пальцем замість звичного жесту двома пальцями. Вона стане альтернативою для користувачів, яким так зручніше працювати.

Коли нові можливості стануть доступними

Наразі користувачі можуть скористатися лише прискореним прокручуванням. Дві інші функції — рух сторінки від краю тачпада й прокручування одним пальцем — Microsoft планує передати учасникам програми Windows Insider наступного тижня.

За інформацією компанії, під час налаштування всіх трьох можливостей враховували результати досліджень людського фактора. Це має допомогти зробити жести природними та зручними у щоденному використанні.

Водночас у матеріалі Digital Trends не уточнюють, коли нові функції стануть доступними всім користувачам Windows. Поки що йдеться про поступове впровадження та тестування частини можливостей.