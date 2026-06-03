Microsoft представила власні ШІ моделі, щоб позбутися залежності від OpenAI

Технологічний гігант Microsoft оголосив про перехід до повної самостійності у сфері штучного інтелекту. На конференції Build 2026 компанія презентувала сім інноваційних моделей, які мають замінити рішення від зовнішніх розробників і закласти фундамент для створення суперінтелекту.

Microsoft вирішила грати за власними правилами

На щорічній конференції розробників Build 2026 корпорація Microsoft продемонструвала рішучий намір вийти з тіні OpenAI. Компанія презентувала цілу екосистему власних моделей під назвою MAI, які охоплюють ключові напрямки: від логічного мислення до генерації медіаконтенту та написання програмного коду. Про це пише сама Microsoft у своєму офіційному блозі.

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Сьогодні ми анонсуємо сімейство з семи нових моделей, розроблених власними силами Microsoft AI,

– заявив Мустафа Сулейман, голова підрозділу Microsoft AI.

Головною новиною став анонс MAI-Thinking-1 – першої власної "моделі міркування" від Microsoft. Це система середнього розміру з 35 мільярдами активних параметрів і вікном контексту на 128 тисяч токенів. Розробники наголошують, що модель створили з нуля, не використовуючи метод дистиляції, тобто без копіювання відповідей конкурентів. У тестах на складну математичну логіку AIME 2025 вона набрала 97 балів, випередивши Anthropic Sonnet 4.6 і зовсім трохи не дотягнувши до Opus.

– першої власної "моделі міркування" від Microsoft. Це система середнього розміру з 35 мільярдами активних параметрів і вікном контексту на 128 тисяч токенів. Розробники наголошують, що модель створили з нуля, не використовуючи метод дистиляції, тобто без копіювання відповідей конкурентів. У тестах на складну математичну логіку AIME 2025 вона набрала 97 балів, випередивши Anthropic Sonnet 4.6 і зовсім трохи не дотягнувши до Opus. Для розробників програмного забезпечення представили MAI-Code-1-Flash . Ця компактна модель на 5 мільярдів параметрів інтегрована безпосередньо в GitHub Copilot і Visual Studio Code. Вона діє як автономний агент, що здатен самостійно виконувати послідовності завдань, а не просто дописувати рядки коду. Це значний крок, адже раніше Microsoft покладалася на моделі OpenAI та Anthropic для роботи своїх інструментів програмування.

. Ця компактна модель на 5 мільярдів параметрів інтегрована безпосередньо в GitHub Copilot і Visual Studio Code. Вона діє як автономний агент, що здатен самостійно виконувати послідовності завдань, а не просто дописувати рядки коду. Це значний крок, адже раніше Microsoft покладалася на моделі OpenAI та Anthropic для роботи своїх інструментів програмування. Мультимодальна лінійка також включає MAI-Image-2.5, яка підтримує генерацію та редагування зображень за текстовими чи фотопідказками. За даними розробників, вона обходить Nano Banana Pro у рейтингу Arena. Ми вже випробували цей генератор, оскільки він доступний на окремому сайті, на відміну від MAI-Thinking-1 (розробники пишуть, що доступ з'явиться пізніше). Результати цілком порівняні з найкращими прикладами конкурентів, тож можна сміливо стверджувати, що Microsoft досягла чудових результатів з першого разу.

Порівняння результатів MAI-Image-2.5 (перше зображення) та Nano Banana (друге зображення) / Зображення згенеровані ШІ

Ще одна модель для зображень – MAI-Image-2.5 Flash . Вона працює швидше, ніж основна.

. Вона працює швидше, ніж основна. Для роботи з аудіо представили MAI-Transcribe-1.5 , що розпізнає голос 43 мовами та працює у п'ять разів швидше за конкурентів.

, що розпізнає голос 43 мовами та працює у п'ять разів швидше за конкурентів. Також анонсували MAI-Voice-2 , яка синтезує природний голос 15 мовами з тексту й здатна клонувати голос користувача за коротким зразком.

, яка синтезує природний голос 15 мовами з тексту й здатна клонувати голос користувача за коротким зразком. Незрозуміло, якою саме є сьома модель, але це, ймовірно, базова MAI без функцій Thinking або потужніша MAI-Code-1 без приставки Flash.



Результати тестування MAI-Thinking-1 / Зображення Microsoft

Окрім самих моделей, компанія представила технологію Frontier Tuning. Це закриті "тренажерні зали" для штучного інтелекту, де бізнес-клієнти можуть донавчати свої моделі на власних даних у безпечному середовищі. Результати вражають: модель, налаштована під Excel, продемонструвала таку ж якість роботи, як GPT-5,4, але при цьому виявилася у 10 разів ефективнішою.

Стратегічна мета Microsoft полягає у створенні середовища, яке постійно розвивається, вдосконалюється через цикли обчислень та якісних даних, але при цьому "залишається вашим". Для цього компанія використовує власні чипи Maia 200, які вже дають приріст продуктивності у 1,4 раза порівняно з попередніми рішеннями. Кінцевим орієнтиром називають "гуманістичний суперінтелект" – просунуті системи, які служать інструментами для людей, а не замінюють їх.

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ШІ для медицини

Важливою частиною презентації стала співпраця з клінікою Mayo. Разом вони розробляють спеціалізовану модель для медицини, яка навчатиметься на знеособлених клінічних даних. Цей інструмент допоможе лікарям у постановці діагнозів і плануванні лікування, залишаючись у власності медичного закладу.