Війна корпорацій: Microsoft звинувачує Google у "тіньовій кампанії" з підриву її бізнесу

Microsoft і Google є одними з трьох найбільших гравців ринку хмарних послуг. Компанії, природно, змагаються за кожну його частку, шукаючи нові способи обійти конкурентів. Схоже, дехто обирає не зовсім чесні шляхи.

Що відбувається

У вельми різкій публікації, що з'явилася в блозі Microsoft, Рима Алалі, головна виконавча директорка й заступниця генерального юрисконсульта компанії, пише, що Google стоїть за так званими "тіньовими кампаніями", спрямованими на дискредитацію хмарного бізнесу Microsoft. Вона нібито збирається запустити нову групу "astroturf".

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Термін "astroturf" означає практику приховування справжніх спонсорів повідомлення, кампанії чи організації для того, щоб здавалося ніби вони створені й підтримуються простими людьми, активістами, громадськими діячами. Це фактично імітація масової громадської ініціативи для створення ілюзії запиту від суспільства.

Вона покликана дискредитувати Microsoft перед антимонопольними органами та політиками, а також ввести в оману громадськість. Google доклав чимало зусиль, щоб приховати свою участь, фінансування та контроль, зокрема, найнявши кілька європейських хмарних провайдерів, які стануть публічним обличчям нової організації. Коли група запрацює, Google, як ми розуміємо, швидше за все, буде представляти себе як члена групи, що знаходиться на задньому плані, а не як її лідера,

– каже Рима Алалі.

Microsoft, схоже, дізналася про ці зловмисні наміри після того, як один з європейських провайдерів, котрого компанія Google спробувала “завербувати”, відмовився приєднуватись до цієї змови й сам повідомив про це Microsoft.

Ця нова лобістська група з'явилася всього через кілька тижнів після того, як у вересні Google подав антимонопольну скаргу до регуляторів ЄС. Пошуковий гігант звинуватив Microsoft у несправедливих ліцензійних контрактах на хмарні сервіси Azure після того, як Microsoft уклала мирову угоду з галузевою групою за підтримки європейських постачальників хмарної інфраструктури, які висловлювали подібні занепокоєння щодо ліцензійної практики Microsoft.

Microsoft стверджує, що Google намагалася зірвати угоду з групою "Європейські постачальники послуг хмарної інфраструктури" (CISPE) у липні.

Google запропонував членам CISPE комбінацію готівки та кредитів на вражаючу суму в 500 мільйонів доларів, щоб вони відмовилися від угоди й продовжили судовий процес,

– додала Алалі.

Зрештою, члени CISPE все ж домовилися з Microsoft про відкликання своєї скарги до ЄС у 2022 році після того, як софтверний гігант дозволив європейським хмарним провайдерам пропонувати додатки та сервіси Microsoft у локальній хмарній інфраструктурі.

Google публічно скаржився на ліцензійні платежі Microsoft за Windows Server. Віцепрезидент Google Cloud Аміт Завері заявив журналістам минулого місяця, що Microsoft змушує своїх клієнтів платити 400-відсоткову націнку за використання Windows Server на серверах конкуруючих хмарних провайдерів, але ця плата не застосовується в Microsoft Azure. Компанія також незадоволена деякими іншими тарифами й умовами, які стосуються використання програм Microsoft на серверах Google Cloud.

Обидві компанії закінчили шестирічне перемир'я в юридичних баталіях у 2021 році. З того часу ми бачили натяки на те, що вони можуть повернутися до запеклого суперництва. У центрі цієї нової битви — конкуренція хмарних сервісів.