Microsoft випустила власну модель для написання коду

Компанія Microsoft випустила нову версію своєї нейромережі для написання коду MAI-Code-1.1-Flash. Оновлений штучний інтелект працює значно ефективніше, розуміє зображення та коштує в чотири рази дешевше за попередника.

Скільки коштує MAI-Code-1.1-Flash

За оновленими тарифами GitHub Copilot, MAI-Code-1.1-Flash коштує 0,20 долара США за 1 мільйон вхідних токенів, 0,02 долара США за 1 мільйон кешованих вхідних токенів і 1,20 долара США за 1 мільйон вихідних токенів. Для порівняння, базова версія моделі мала вартість 0,75 долара, 0,075 долара та 4,50 долара відповідно, пише Neowin.

У компанії зазначили, що розробники оптимізували процес навчання та обслуговування алгоритмів, а доступ до моделі для передплатників Copilot тепер надається за множником 0,25x для преміум-запитів.

Що нового в моделі?

Окрім зміни тарифів, творці заявили про покращення швидкості та точності генерації коду. Модель показала на 22% кращий результат у тесті Terminal-Bench 2,1 під час роботи через Copilot CLI та на 15% ефективніше виконувала завдання на платформі .NET.

Також у MAI-Code-1.1-Flash з'явилася нативна підтримка комп'ютерного зору. Це дає змогу моделі аналізувати та розуміти графічні зображення.

Де вже доступна нова версія?

Модель уже розгортають у середовищах VS Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, Copilot CLI та GitHub Mobile. Користувачі безкоштовних і студентських тарифів отримують доступ до неї через автоматичний вибір моделі, а власники платних підписок можуть обрати її вручну.

Нагадаємо, у червні Microsoft уперше показала MAI-Code-1 як альтернативу рішенням від OpenAI та Anthropic. Згодом на ринку з'явилися китайські інструменти GLM-5.2 та Kimi K3, а OpenAI випустила GPT-5.6 Luna. За даними Microsoft, усі попередні версії MAI-Code-1-Flash сервіс GitHub повністю виведе з експлуатації 10 вересня 2026 року.