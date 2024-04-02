Археологи виявили присутність мікропластику в найбільш неочікуваному місці

Дослідники, які проводять розкопки на стародавніх археологічних пам'ятках в Йорку, Англія, зробили тривожне відкриття: мікропластик, вбудований в осадові породи, що датуються 1 і 2 століттями.

Результати дослідження, детально описані в статті, опублікованій в журналі Science of The Total Environment, викликали тривогу серед науковців щодо масштабів пластикового забруднення історично значущих територій, повідомляє 24 Канал.

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Деталі неприємного відкриття

Під керівництвом професора археології Йоркського університету Джона Скофілда команда дослідників проаналізувала зразки донних відкладів, зібраних на двох ділянках у Йорку в 1980-х роках, а також сучасні зразки з прилеглих територій. На диво, як архівні відклади, так і сучасні зразки містили сліди мікропластику.

За словами Скофілда, наявність мікропластику в цих давніх відкладеннях свідчить про те, що пластикове забруднення могло статися задовго до того, як зразки потрапили на зберігання. Ці місця, розташовані в заплаві річки Усе, ймовірно, зазнали забруднення через рух води.

Це відкриття додає до зростаючого масиву доказів, що доводять повсюдний характер пластикового забруднення. Окреме дослідження, проведене в Латвії, виявило мікропластик у шарах, датованих 1700-ми роками, демонструючи широке проникнення пластику в природне та історичне середовище.

А тим часом Танення полярного льоду сповільнює обертання Землі та впливає на відлік часу

Наслідки пластикового забруднення для цілісності археологічних пам'яток та їхнього значення для національної спадщини залишаються незрозумілими. Скофілд наголошує на необхідності подальших досліджень, щоб оцінити, наскільки це забруднення ставить під загрозу доказову цінність цих історичних об'єктів.