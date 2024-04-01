Дункан Агню, геофізик і професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, провів аналіз, використовуючи дані супутникових знімків, інформує 24 Канал.

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Як таке може бути?

Процес працює так: коли полярна крига тане і стікає в океан, перерозподіл маси впливає на обертання планети. По суті, через меншу масу на полюсах середина Землі стає трохи важчою, що призводить до уповільнення швидкості її обертання. Агню порівняв це явище з фігуристкою, яка сповільнюється, витягнувши кінцівки під час обертання.

Наслідки цього уповільнення виходять за межі простої наукової цікавості. Це може вплинути на хронометраж, фундаментальний аспект сучасного життя. Наразі світовий стандарт часу, Всесвітній координований час (UTC), точно відповідає обертанню Землі. Однак, оскільки це обертання може змінюватися, час від часу виникають потреби в коригуванні.

Ці коригування, зазвичай у формі додавання або віднімання високосних секунд, впливають на різні системи, що залежать від точного відліку часу, такі як супутники, комп'ютери та фінансові установи.

Розрахунки Агню показують, що без танення полярного льоду до 2026 року знадобилася б високосна секунда для відповідності годинників з обертанням Землі. Однак через сповільнення, спричинене таненням льоду, це коригування може відбутися не раніше 2029 року. Ця затримка свідчить про значний вплив зміни клімату на фундаментальні процеси на Землі.

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Результати дослідження підкреслюють безпрецедентний характер змін, що відбуваються на нашій планеті.