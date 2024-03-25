Коли карантини наступали одне за одним, у наших містах відбувалися дивовижні речі. Наприклад, на порожні вулиці поверталися дикі тварини, які раніше не наважуються ступити в галасливий хаос, повітря стало чистішим після зникнення автомобілів і в затихлих містах нарешті можна було почути птахів, покращилася якість води через зменшення промислових стоків та антропогенного навантаження на водні об'єкти, а зникнення численних човнів повернуло дельфінів та риб до берегів. Усе це й стало причиною жартів про те, що природа очистилась настільки, що на вулиці повернулись динозаври, у Колізей – гладіатори, а в людську культуру – емо.

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Все не так добре, як нам хотілося

Цей наратив про зцілення природи давав нам надію на розраду в непевні часи пандемії.

Я можу зрозуміти, чому ми хотіли в це вірити. Те, що тварини робили у відповідь на [зникнення] людей, було надзвичайно варіативним, і це нас трохи здивувало,

– каже біолог з охорони природи Університету Британської Колумбії Коул Бертон.

Використовуючи 5400 фотопасток, встановлених по всьому світу, Бертон та його колеги виявили, що в деяких місцях активність ссавців зросла, а в інших — знизилася. Дослідники порівняли активність ссавців за понад 300 000 днів спостережень до і під час пандемії, використовуючи дані зі 102 майданчиків у 21 країні. Вони виявили, що у змінених людиною середовищах існування активність тварин зростала приблизно на 25 відсотків. "Ця активність була більш нічною, що свідчить про те, що тварини, які виживають у цих розвинених середовищах, хоч і приваблені антропогенними ресурсами, але все одно шукають спосіб мінімізувати зустрічі з людьми, розділяючи час", – пишуть дослідники у своїй статті.

Наприклад, пуми збільшили свою чисельність, коли люди були відсутні під час карантину, але потім зменшили використання парку, коли він знову відкрився. Це призвело до того, що популяція оленя чорнохвостого стала менш численною під час карантину, але почала знову зростати, коли парк відкрився.

Команда виявила, що хижаки збільшили свою присутність, коли наша активність зменшилася. У 2021 році дані громадської науки iNaturalist також виявили збільшення кількості спостережень пум у міських районах під час карантину 2020 року. Хижаки виявилися найбільш чутливими до змін у людській активності. Коли наша активність зростала, хижаки відходили і ставали більш нічними.

Але все це були лише ситуативні й тимчасові зміни. Загалом же Бертон і його команда не виявили глобальних і тривалих змін в активності ссавців під час пандемії. Таким чином всі новини про повернення дельфінів, косаток, лисиць, оленів, павичів, мавп та цілої низки інших диких тварин були дещо перебільшеними, адже це були скоріше поодинокі випадки.

Дослідження показує, що регулювання рівня нашої активності в нічний час у міських районах та менш розвинених ландшафтах може бути корисним. Це забезпечило б види простором для здійснення важливих взаємодій, таких як полювання, які допомагають підтримувати функціонування екосистем.

На жаль, дикі території зазнають дедалі більшого тиску з боку популярних видів відпочинку на природі, туризму, нелегального полювання та видобутку ресурсів.