Когда карантины наступали один за другим, в наших городах происходили удивительные вещи. Например, на пустые улицы возвращались дикие животные, которые раньше не решаются ступить в шумный хаос, воздух стал чище после исчезновения автомобилей и в затихших городах наконец можно было услышать птиц, улучшилось качество воды из-за уменьшения промышленных стоков и антропогенной нагрузки на водные объекты, а исчезновение многочисленных лодок вернуло дельфинов и рыб к берегам. Все это и стало причиной шуток о том, что природа очистилась настолько, что на улицы вернулись динозавры, в Колизей – гладиаторы, а в человеческую культуру – эмо.

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Всё не так хорошо, как нам хотелось бы

Этот нарратив об исцелении природы давал нам надежду на утешение в смутные времена пандемии.

Я могу понять, почему мы хотели в это верить. То, что животные делали в ответ на [исчезновение] людей, было чрезвычайно вариативным, и это нас немного удивило,

– говорит биолог по охране природы Университета Британской Колумбии Коул Бертон.

Используя 5400 фотоловушек, установленных по всему миру, Бертон и его коллеги обнаружили, что в некоторых местах активность млекопитающих возросла, а в других — снизилась. Исследователи сравнили активность млекопитающих за более 300 000 дней наблюдений до и во время пандемии, используя данные со 102 площадок в 21 стране. Они обнаружили, что в измененных человеком средах обитания активность животных возрастала примерно на 25 процентов. "Эта активность была более ночной, что свидетельствует, что животные, которые выживают в этих развитых средах, хоть и привлечены антропогенными ресурсами, но все равно ищут способ минимизировать встречи с людьми, разделяя время", – пишут исследователи в своей статье.

Например, пумы увеличили свою численность, когда люди отсутствовали во время карантина, но потом уменьшили использование парка, когда он снова открылся. Это привело к тому, что популяция оленя чернохвостого стала менее многочисленной во время карантина, но начала снова расти, когда парк открылся.

Команда обнаружила, что хищники увеличили свое присутствие, когда наша активность уменьшилась. В 2021 году данные общественной науки iNaturalist также обнаружили увеличение количества наблюдений пум в городских районах во время карантина 2020 года. Хищники оказались наиболее чувствительными к изменениям в человеческой активности. Когда наша активность росла, хищники отходили и становились более ночными.

Но все это были лишь ситуативные и временные изменения. В целом же Бертон и его команда не обнаружили глобальных и длительных изменений в активности млекопитающих во время пандемии. Таким образом все новости о возвращении дельфинов, косаток, лисиц, оленей, павлинов, обезьян и целого ряда других диких животных были несколько преувеличенными, ведь это были скорее единичные случаи.

Исследование показывает, что регулирование уровня нашей активности в ночное время в городских районах и менее развитых ландшафтах может быть полезным. Это обеспечило бы виды пространством для осуществления важных взаимодействий, таких как охота, которые помогают поддерживать функционирование экосистем.

К сожалению, дикие территории испытывают все большее давление со стороны популярных видов отдыха на природе, туризма, нелегальной охоты и добычи ресурсов.