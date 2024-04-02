Результаты исследования, подробно описанные в статье, опубликованной в журнале Science of The Total Environment, вызвали тревогу среди ученых относительно масштабов пластикового загрязнения исторически значимых территорий, сообщает 24 Канал.

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Детали неприятного открытия

Под руководством профессора археологии Йоркского университета Джона Скофилда команда исследователей проанализировала образцы донных отложений, собранных на двух участках в Йорке в 1980-х годах, а также современные образцы с прилегающих территорий. На удивление, как архивные отложения, так и современные образцы содержали следы микропластика.

По словам Скофилда, наличие микропластика в этих древних отложениях свидетельствует о том, что пластиковое загрязнение могло произойти задолго до того, как образцы попали на хранение. Эти места, расположены в пойме реки Усе, вероятно, подверглись загрязнению из-за движения воды.

Это открытие добавляет к растущему массиву доказательств, доказывающих повсеместный характер пластикового загрязнения. Отдельное исследование, проведенное в Латвии, выявило микропластик в слоях, датированных 1700-ми годами, демонстрируя широкое проникновение пластика в природную и историческую среду.

А тем временем Таяние полярного льда замедляет вращение Земли и влияет на отсчет времени

Последствия пластикового загрязнения для целостности археологических памятников и их значения для национального наследия остаются непонятными. Скофилд подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы оценить, насколько это загрязнение ставит под угрозу доказательную ценность этих исторических объектов.