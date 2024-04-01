Детали находки

Весной 2023 года археологи французского Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) раскопали двор и подвалы отеля Lagorce, который был построен в 18 веке на руинах средневекового замка, известного как Chateau de l'Hermine. Замок, расположен в Ванне, деревне на западном побережье региона Бретань, был построен как крепость и резиденция для Иоанна IV, герцога Бретани, в 1381 году.

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С 10 по 16 век Бретань была средневековым феодальным государством, созданным после изгнания викингов из региона. По сути, крошечная страна, герцогство Бретань управлялось линией наследственных герцогов. Когда Иоанн IV пришел к власти в 1365 году, он начал строить многочисленные дома-крепости по всей Бретани, а Шато де л'Эрмин стал резиденцией герцогства.

Замок использовался лишь столетие, прежде чем пришел в упадок, когда внук Иоанна IV, Франциск II, перенес столицу герцогства из Ванна. Реконструкции в 18-20 веках превратили здание в разное время в отель, затем в юридический факультет и, наконец, на правительственные офисы.

Точный план замка Иоанна IV был неизвестен, пока археологи не начали раскапывать его фундамент в 2021 году, чтобы превратить историческое здание в новое место расположения Музея изобразительных искусств.

Археологи записали ролик из процесса раскопок: видео

Во время раскопок во дворе старого отеля археологи нашли первый этаж резиденции герцога, а также остатки башни с видом на внешний ров. Замок был около 42 метров в длину и 17 метров в ширину, со стенами толщиной до 5,5 метра. Внутри было несколько лестниц, в том числе главные на входе, а также резные лепные украшения и декорированные косяки. Этот архитектурный план "разумно сочетал оборонительные функции с жилыми", согласно отчету INRAP.

Раскопки замка Chateau de l'Hermine / Фото Inrap

В торцах замка археологи нашли уборные и дренажные трубы, которые, вероятно, достигали трех-четырех этажей высотой. Обыскивая уборные вручную, они обнаружили мелкие предметы, такие как монеты, а также выброшенную кухонную утварь, датированную 15 и 16 веками. Во влажной среде старых уборных также сохранились деревянные миски и части бочек.

Раскопки замка Chateau de l'Hermine / Фото Inrap

Археологи также обыскали ров и нашли ювелирные украшения, булавки, пряжки и металлическую посуду, а также ключи и навесные замки. В укрепленный замок можно было попасть по деревянному мосту через ров. Мост уже не сохранился, но во время раскопок были обнаружены его опорные столбы.

Находки, сделаны на руинах замка / Фото Inrap

Новые археологические находки в совокупности показывают, насколько могущественным и богатым был герцог. Остатки указывают на то, что Иоанн IV "знал, как окружить себя лучшими инженерами и мастерами того времени".