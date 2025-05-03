Тайна антикитерского механизма

Антикитерский механизм, которому более 2000 лет, десятилетиями считался сверхсложным аналоговым калькулятором, опередившим свое время и помогавшим древним грекам рассчитывать движение небесных тел. Но новое исследование ученых из Аргентины ставит эту идею под сомнение, предполагая, что устройство могло быть лишь декоративной игрушкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на arXiv.

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Этот таинственный артефакт, который много лет не дает покоя ученым, был обнаружен на затонувшем корабле еще в 1901 году. От него сохранилась лишь часть, поэтому археологи и другие заинтересованные стороны годами пытались реконструировать его вид и принцип работы. Согласно самой популярной гипотезе, механизм должен был отслеживать движение Солнца, Луны, планет и затмений.

Исследователи из Национального университета Мар-дель-Плата в очередной раз проанализировали конструкцию шестерен и расположение зубцов механизма. Они пришли к выводу, что механизм, вероятно, никогда не работал. Конфигурация деталей указывает на наличие серьезных ошибок в изготовлении – настолько серьезных, что устройство могло заклинивать при попытке его использования.

Наша модель выявила многочисленные случаи заклинивания и расцепления шестерен, вызванные как случайным, так и систематическим распределением зубцов,

– пишут авторы.

Новый анализ основывается на предыдущей работе астрофизика из Кардиффского университета Майка Эдмундса, который обнаружил производственные погрешности в шестернях механизма. Аргентинские ученые пошли дальше: они создали имитационную модель, которая учитывает как форму зубцов, так и распределение ошибок в изготовлении. В результате модель показала многочисленные сбои в работе – от затирания до полной остановки частей механизма.

Исследователи предполагают, что либо механизм изначально был нефункциональным, или погрешности, которые обнаружил Эдмундс, на самом деле были меньше, чем он говорит. Как бы там ни было, но по новой модели артефакт не мог бы работать: неправильные расстояния между зубцами и вариации во вращении шестерен делают невозможным стабильную работу.

Ученые признают, что их выводы остаются гипотетическими. Из-за того, что сохранился лишь частичный обломок устройства, многие детали приходится реконструировать условно. Однако уже имеющиеся данные ставят под сомнение функциональность механизма и то, был ли он действительно инструментом астрономических вычислений, или просто эффектным, но нефункциональным объектом.

В итоге авторы призывают к осторожности в оценках точности древнего артефакта. Они подчеркивают потребность в дальнейших исследованиях и совершенствовании методов анализа, чтобы понять, имел ли механизм реальную практическую ценность, или остался лишь бесполезной затеей античных инженеров.