Детали открытия

В 1830 году вице-король Египта подарил Франции 3300-летний египетский обелиск – резной каменный столб с пирамидальной вершиной. В 1836 году обелиск нашел свой дом в Париже, на площади Согласия. Казалось бы, простояв в центре французской столицы почти 200 лет, парижские египтологи должны были бы узнать о древнем памятнике все, что только можно. Но, оказывается, знаменитый обелиск все еще имеет свои тайны, сообщает 24 Канал со ссылкой на La Brújula Verde.

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Жан-Гийом Олетт-Пеллетье, египтолог и криптолог из Парижского католического университета, утверждает, что обнаружил семь ранее не задокументированных посланий, высеченных на Луксорском обелиске XIII века до нашей эры. В общем, надписи имели целью подтвердить божественную власть фараона Рамзеса II в глазах древнеегипетской элиты. Исследователь планирует более подробно изложить свои выводы в статье, которая впоследствии выйдет в журнале ENiM.

Олетт-Пеллетье обнаружил надписи еще в декабре 2021 года, когда обелиск временно был окружен ремонтными лесами. Леса позволили Олете-Пеллетье подняться к самой вершине и увидеть самые высокие надписи на памятнике, близко к его золотому верху в форме пирамиды. Именно тогда, когда Отто-Пеллетье попытался прочитать иероглифы горизонтально, а не вертикально, он начал замечать ранее не идентифицированные надписи.



Жан-Гийом Олетт-Пеллетье изучает обелиск в 2021 году / Фото Жан-Гийома Олетт-Пеллетье

Некоторые из новых сообщений были скрыты в самих иероглифах – техника, известная как "крипто-иероглифы", которую использовала древнеегипетская элита и которую сегодня способны интерпретировать лишь шесть египтологов в мире.

Ученый говорит, что люди, например, не замечали, что под одним из рисунков бога Амона есть стол для подношений. Это позволяет обнаружить целое новое предложение, которое сообщает о жертвоприношении, которое царь приносит богу Амону.

Комбинации новых идентифицированных надписей создают дополнительные значения в так называемой трехмерной криптографии. Египтолог объяснил, что загадочный текст можно понять, лишь обойдя вокруг памятника и посмотрев на него с определенных точек и под определенными углами. В частности, когда обелиск стоял у входа в Луксорский храм в Египте, одно из посланий было бы видно с судов, плывущих по Нилу. Это свидетельствует о том, что послание, которое превозносит божественную власть фараона Рамзеса II, предназначалось для элитных лиц, которые прибывали на лодках. Другая надпись призывает зрителей делать божественные жертвоприношения, чтобы успокоить гнев богов.

В общем, тайные надписи подчеркивают могущество, победы, долголетия Рамзеса II и его задабривание богов.

Эти послания являются формой пропаганды в пользу фараона Рамзеса II,

– говорит Олетт-Пеллетье.

Он утверждает, что Рамзес II хотел еще больше легитимизировать свое божественное право на власть в глазах знатного класса.

Рамзес II правил с 1279 по 1213 год до нашей эры и является одним из самых известных фараонов Древнего Египта. Луксорский обелиск в Париже является одним из двух, которые он установил у входа в Луксорский храм. Второй обелиск остался в Египте.