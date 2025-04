Когда возникло неравенство богатства

Археологические данные показывают, что первые признаки социально-экономического расслоения появились более 10 000 лет назад, когда человечество только начинало переходить к оседлой жизни и сельскому хозяйству. Ученые связывают этот процесс с ростом населения, усложнением социальных структур и ограниченностью ресурсов, что способствовало постепенному накоплению богатства в отдельных группах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование возглавил археолог из Университета штата Вашингтон Тим Колер в сотрудничестве с археологом из Оксфордского университета Эми Богаард. Они поставили под сомнение распространенное представление, что имущественное неравенство возникло внезапно вместе с появлением крупных государств, например Египет или Месопотамия.

Команда проанализировала данные из более 47 000 жилищ на 1100 археологических памятниках в разных регионах мира. Основным индикатором уровня благосостояния был выбран размер домов. Результаты свидетельствуют, что неравенство начало усиливаться примерно через 1500 лет после внедрения земледелия. Рост населения, конкуренция за ресурсы и формирование социальных иерархий стали катализаторами этого процесса.

Многие люди представляют себе ранние общества как равноправные, но наше исследование показывает, что имущественное неравенство укоренилось на удивление рано. Изменение не было мгновенным. Оно росло постепенно по мере того, как общества расширялись, население увеличивалось, а ресурсы становились все более ограниченными,

– говорит Колер.

Ученые выделили несколько факторов, которые способствовали формированию разрыва между богатыми и бедными. Сельское хозяйство сделало землю ключевым ресурсом. Чтобы выжить, общины начали внедрять инновации – террасирование, ирригацию, мелиорацию. Все это повышало производительность, но также усиливало экономическое неравенство, особенно в крупных поселениях, где богатство концентрировалось в руках меньшинства.

Изучая археологические находки, исследователи применили коэффициент Джини – общепризнанную меру неравенства – к размерам жилищ в разные эпохи. Выяснилось, что ранние фермерские общины были довольно эгалитарными (основанными на принципах равенства). Но впоследствии, с расширением поселений, росла и разница в уровне жизни.

Исследование также бросает вызов представлению, что доиндустриальные общества прозябали на грани выживания. Вместо этого археологи нашли свидетельства длительного накопления богатства и технологического прогресса. Люди активно меняли среду: строили поля и сады, осушали болота, создавали оросительные системы. Это способствовало повышению урожайности, но одновременно укрепляло экономическую власть тех, кто контролировал эти ресурсы.

Интересно, что некоторые технологии, в частности выплавка чугуна, наоборот – способствовали уменьшению неравенства, делая инструменты и ресурсы более доступными для бедных слоев. Это противоречит распространенному убеждению, что технический прогресс всегда играет на руку только элитам.

Колер также отмечает, что кроме технологий, на уровень неравенства влияли социальные факторы – в частности наличие централизованного управления или общих сетей поддержки. Эти элементы могли или ослаблять, или, наоборот, усиливать имущественный разрыв.

Это не только современная проблема. Понимание истоков имущественного неравенства помогает нам увидеть его как постоянный вызов, с которым общества боролись на протяжении тысячелетий. Прошлое может многому научить нас в решении этих вопросов сегодня,

– добавил Колер.

В исследовании приняли участие 27 ученых из разных стран, а координировала работу Coalition for Archaeological Synthesis – неприбыльная организация, работающая над осмыслением археологических данных для научного и общественного развития. Они сосредоточились на доисторическом периоде, чтобы лучше понять переход от равноправных охотничье-собирательских сообществ к иерархическим обществам, знакомых нам сегодня.

Колер завершает заявлением о том, что процессы неравенства глубоко укоренены в нашей истории, но понимание того, как и почему возникло неравенство, дает шанс найти способы уменьшить его сейчас.