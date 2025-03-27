Что известно

Место раскопок расположено к северу от долины Зоар (Нахаль Зоар) вдоль побережья Мертвого моря. Оно содержит множество чрезвычайно хорошо сохранившихся артефактов, которым более 2 000 лет. Пирамида построена из вручную обтесанных камней, каждый из которых весит сотни килограммов. По словам руководителей раскопок, эта структура могла служить историческим памятником, могилой или сторожевой башней, защищавшей торговый путь от Мертвого моря к прибрежным портам, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Управления древностей Израиля.

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Памятник датируется эпохой династии Птолемеев и империи Селевкидов, которые в то время правили Израилем. После смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры его генералы разделили между собой огромную империю. Его полководец Птолемей взял под контроль Египет и прилегающие территории, включая Израиль, тогда как Селевкиды правили северной частью нынешнего Ближнего Востока. К 200 году до нашей эры империя Селевкидов завоевала территорию современного Израиля.

Учитывая, что пирамидальная структура датируется временем этого перехода власти, непонятно, была ли она построена во время правления династии Птолемеев, или империи Селевкидов. Римская империя поглотила обе империи в первом веке до нашей эры.



Загадочное сооружение в форме пирамиды. Неизвестно, как глубоко под землю она спускается / Фото Israel Antiquities Authority

Низкая влажность пустыни, вероятно, помогла сохранить артефакты в течение тысячелетий. Это предотвращает образование плесени и минимизирует искривление и растрескивание органических материалов, таких как древесина и волокна.

Чрезвычайная сухость сохранила вещи здесь чрезвычайным образом. Мы находим фрагменты папируса, всевозможные удивительные деревянные артефакты, корзины и веревки, которые вы просто не найдете больше нигде в стране,

– сказал археолог Идо Занген, который принимал участие в раскопках.



Во время раскопок каменного сооружения в форме пирамиды вблизи Мертвого моря обнаружили фрагменты папируса, покрытые греческими письменами / Фото Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Некоторые из фрагментов папируса содержат надписи на древнегреческом языке, одном из языков, на котором разговаривали жители империй Птолемеев и Селевкидов. Также среди найденных артефактов – бронзовые монеты и сосуды, остатки древней мебели, бусы, оружие, ткани и семена, которые сохранились благодаря сухому климату.

Команда профессиональных археологов и волонтеров продолжит раскопки до 8 апреля, в надежде узнать больше о сооружении.