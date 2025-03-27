Що відомо

Місце розкопок розташоване на північ від долини Зоар (Нахаль Зоар) уздовж узбережжя Мертвого моря. Воно містить безліч надзвичайно добре збережених артефактів, яким понад 2 000 років. Піраміда побудована з вручну обтесаних каменів, кожен з яких важить сотні кілограмів. За словами керівників розкопок, ця структура могла слугувати історичною пам'яткою, могилою або сторожовою вежею, що захищала торгівельний шлях від Мертвого моря до прибережних портів, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення Управління старожитностей Ізраїлю.

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Пам'ятка датується епохою династії Птолемеїв та імперії Селевкідів, які в той час правили Ізраїлем. Після смерті Александра Македонського у 323 році до нашої ери його генерали розділили між собою величезну імперію. Його полководець Птолемей взяв під контроль Єгипет і прилеглі території, включно з Ізраїлем, тоді як Селевкіди правили північною частиною нинішнього Близького Сходу. До 200 року до нашої ери імперія Селевкідів завоювала територію сучасного Ізраїлю.

Враховуючи, що пірамідальна структура датується часом цього переходу влади, незрозуміло, чи була вона побудована під час правління династії Птолемеїв, чи імперії Селевкідів. Римська імперія поглинула обидві імперії в першому столітті до нашої ери.



Загадкова споруда у формі піраміди. Невідомо, як глибоко під землю вона спускається / Фото Israel Antiquities Authority

Низька вологість пустелі, імовірно, допомогла зберегти артефакти протягом тисячоліть. Це запобігає утворенню плісняви та мінімізує викривлення й розтріскування органічних матеріалів, таких як деревина та волокна.

Надзвичайна сухість зберегла речі тут у надзвичайний спосіб. Ми знаходимо фрагменти папірусу, всілякі дивовижні дерев'яні артефакти, кошики й мотузки, які ви просто не знайдете більше ніде в країні,

– сказав археолог Ідо Занген, який брав участь у розкопках.



Під час розкопок кам'яної споруди у формі піраміди поблизу Мертвого моря виявили фрагменти папірусу, вкриті грецькими письменами / Фото Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Деякі з фрагментів папірусу містять написи давньогрецькою мовою, однією з мов, якою розмовляли мешканці імперій Птолемеїв та Селевкідів. Також серед знайдених артефактів – бронзові монети й посудини, залишки стародавніх меблів, намиста, зброя, тканини та насіння, які збереглися завдяки сухому клімату.

Команда професійних археологів і волонтерів продовжить розкопки до 8 квітня, сподіваючись дізнатися більше про споруду.