Стародавні артефакти

Як зазначили представники бригади, першою знахідкою стала невелика амфора, яку знайшов водій екскаватора на ім'я Микола. "Зацікавившись, він звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони вирішили передати знахідку до музею", – написали представники 123 бригади тероборони ЗСУ, повідомляє 24 Канал.

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Експерти музею "Старофлотські казарми" вивчили знахідку й встановили, що це корінфська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях і розміщувалася в могилах. Таким чином було зроблено висновок, що місце, де проводили фортифікаційні роботи, є архаїчним могильником, що датується періодом від п'ятого до шостого століття до нашої ери.

Особливу увагу музейників привернула ще одна знайдена іонійська посудина – ойнохоя. Цей давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовувався для розливання вина під час симпосіїв – ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції, що супроводжувався буйними веселощами — важлива складова чоловічого дозвілля,

– йдеться в дописі на сторінці бригади.



Ойнохоя – глечик з однією ручкою та трьома носиками / Фото 123 бригади ТрО



Рештки глиняного посуду / Фото 123 бригади ТрО

Військовослужбовець Олександр, який раніше працював археологом та викладачем Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, каже, що це ритуальні речі, створені спеціально для поховань. Привезли їх із Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що "свідчить про високий соціальний статус похованих".



Військовослужбовець ТРО проходить через фортифікації, на будівництві яких знайшли могильник / Фото 123 бригади ТрО

Разом із артефактами військовослужбовці служби цивільно-військового співробітництва передали до музею рештки кісток похованих людей. Імовірно, найближчим часом на цьому місці археологічних розкопок не буде, хоча музей про це нічого не говорить. Кількість артефактів тут може бути значно більшою, але їм доведеться зачекати до кращих часів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська руйнують і грабують стародавні кургани на окупованій території України. Експерти американського Університету Вірджинії знайшли докази будівництва військової інфраструктури та розграбування курганів, включаючи геогліф у формі фалоса і траншеї поруч із насипами.