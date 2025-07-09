Гигантский моа возвращается

Питер Джексон, известный своей любовью к истории и культуре Новой Зеландии, инвестировал 15 миллионов долларов в проект компании Colossal Biosciences, направленный на генетическое воспроизведение южноостровного гигантского моа. Эта птица, некогда населявшая земли Аотеароа (маорийское название Новой Зеландии), была частью местной экосистемы в течение 4000 лет, пока не вымерла из-за чрезмерной охоты. Джексон, который владеет одной из крупнейших частных коллекций костей моа (около 300-400 единиц), видит в этом проекте не только научный, но и культурный потенциал, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

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Совместно с Ngāi Tahu Research Centre, представляющей маорийскую общину, Colossal в своем замысле сочетает современную науку с традиционными знаниями коренного народа. Сейчас работа находится на ранних стадиях: исследователи ищут хорошо сохранившиеся кости для извлечения ДНК, сравнивают их с геномами живых птиц, таких как тинаму и эму, чтобы понять уникальные черты моа.

По словам главной ученой Colossal Бет Шапиро, работа с птицами имеет свои вызовы, ведь эмбрионы развиваются в яйцах, что затрудняет процесс переноса генетически модифицированных клеток.

Кроме научных аспектов, важным является вопрос, куда можно будет вернуть моа, если проект окажется успешным. Эколог Стюарт Пимм из Университета Дьюка выражает сомнения относительно возможности реинтеграции вида в дикую природу, ведь это может быть опасно из-за размеров и силы птицы. Питер Джексон отмечает, что первые десятилетия после создания моа они, вероятно, будут находиться в специальных огражденных экологических заповедниках для изучения и размножения. Исследование 2024 года, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, указывает на холодные горные районы Новой Зеландии как потенциальные места для их проживания, ведь именно там моа скрывались от людей перед своим исчезновением.

Для маорийской общины, представленной археологом Кайлом Дэвисом, проект имеет глубокое значение. Он помогает переосмыслить историю и традиции, ведь предки маори были причастны к вымиранию моа из-за охоты и изменения среды обитания.

Что известно о Colossal Biosciences

Colossal Biosciences – это американская биотехнологическая и генно-инженерная компания, основана в 2021 году известным генетиком Гарвардского университета Джорджем Черчем и предпринимателем Беном Леммом. Штаб-квартира компании расположена в Далласе, штат Техас. Colossal Biosciences специализируется на разработке передовых технологий генной инженерии и репродуктивных методов для сохранения видов и восстановления экосистем. Для этого она, среди прочего, исследует древнюю ДНК вымерших видов.

Основная миссия компании – это борьба с потерей биоразнообразия путем возрождения вымерших видов, защита видов на грани вымирания и восстановление ключевых экосистем. Colossal стала первой компанией, которая применила технологию CRISPR для этих целей.

Самые известные проекты

Colossal Biosciences имеет несколько амбициозных инициатив, которые привлекли внимание мирового сообщества. Вот самые известные из них:

Возрождение шерстистого мамонта . Это первый и самый амбициозный проект компании. Colossal работает над созданием гибрида азиатского слона с генетическими чертами шерстистого мамонта, такими как холодостойкость и характерная шерсть. Цель – выпустить первых животных в природу до 2028 года и вернуть их в арктическую тундру для восстановления экосистемы, что может помочь в борьбе с изменениями климата путем сдерживания углерода в вытоптанных почвах и уменьшения выбросов метана.

. Это первый и самый амбициозный проект компании. Colossal работает над созданием гибрида азиатского слона с генетическими чертами шерстистого мамонта, такими как холодостойкость и характерная шерсть. Цель – выпустить первых животных в природу до 2028 года и вернуть их в арктическую тундру для восстановления экосистемы, что может помочь в борьбе с изменениями климата путем сдерживания углерода в вытоптанных почвах и уменьшения выбросов метана. Восстановление тасманийского тигра (тилцина) . В октябре 2024 года Colossal объявила о реконструкции генома тилцина с точностью 99,9%, используя 110-летний законсервированный череп. В январе 2025 года было завершено полное секвенирование генома, а также создан прототип искусственной матки для выращивания эмбрионов. Цель – вернуть тасманийского тигра в естественную среду обитания в Австралии после периода наблюдения в неволе.

. В октябре 2024 года Colossal объявила о реконструкции генома тилцина с точностью 99,9%, используя 110-летний законсервированный череп. В январе 2025 года было завершено полное секвенирование генома, а также создан прототип искусственной матки для выращивания эмбрионов. Цель – вернуть тасманийского тигра в естественную среду обитания в Австралии после периода наблюдения в неволе. Возрождение волка ужасающего . В апреле 2025 года компания объявила о создании трех генетически модифицированных волчат, которые имеют черты вымершего волка ужасного. Для этого использовали геном серого волка с 14 ключевыми генетическими изменениями. Этот проект фактически первый, демонстрирующий возможности точного редактирования генома для восстановления вымерших видов.

. В апреле 2025 года компания объявила о создании трех генетически модифицированных волчат, которые имеют черты вымершего волка ужасного. Для этого использовали геном серого волка с 14 ключевыми генетическими изменениями. Этот проект фактически первый, демонстрирующий возможности точного редактирования генома для восстановления вымерших видов. Шерстистые мыши . В марте 2025 года Colossal создала генетически модифицированных мышей с мутациями, вдохновленными шерстистыми мамонтами. Эти мыши имеют длинную, лохматую шерсть и рассматриваются как шаг к созданию слонов с чертами мамонтов, хотя некоторые эксперты скептически относятся к значимости этого эксперимента для отмены вымирания самих мамонтов.

. В марте 2025 года Colossal создала генетически модифицированных мышей с мутациями, вдохновленными шерстистыми мамонтами. Эти мыши имеют длинную, лохматую шерсть и рассматриваются как шаг к созданию слонов с чертами мамонтов, хотя некоторые эксперты скептически относятся к значимости этого эксперимента для отмены вымирания самих мамонтов. Фонд сохранения видов. В 2024 году Colossal основала фонд с финансированием в 50 миллионов долларов для поддержки проектов по сохранению видов, таких как вакита, северный белый носорог, суматранский носорог, красный волк и другие. Фонд также занимается разработкой биобанков и использованием искусственного интеллекта для мониторинга животных.

Colossal также работает над побочными проектами, такими как стартап Breaking, запущенный в 2024 году, который разработал микроб X-32, способный разлагать пластик за 22 месяца, оставляя только углекислый газ, воду и биомассу.

Компания привлекла значительные инвестиции, что свидетельствует о доверии к ее инновационному подходу. В целом компания собрала почти 500 миллионов долларов, включая 200 миллионов в 2025 году. Среди инвесторов – финансист Марк Уолтер, Пэрис Хилтон, братья Хемсворт и другие. Компания сотрудничает с ведущими учеными и университетами, имея команду из более 170 ученых и 95 советников в области геномики и палеонтологии.