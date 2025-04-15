Ужасное оправдание

В понедельник министр заявил, что список исчезающих видов, который ведет Служба рыбных ресурсов и дикой природы США, превратился в отель "Калифорния" – виды попадают туда и остаются навсегда. Он убежден, что этот список, который является основным инструментом охраны природы в стране, нуждается в "очистке". Вместо того чтобы постоянно добавлять в него новые виды, страна, по его мнению, должна праздновать успешное изъятие тех, которые удалось спасти от вымирания, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дага Бургума в соцсети X.

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"97 процентов видов, которые попадают в список исчезающих, остаются там. Это происходит потому, что статус-кво сосредоточен на регулировании, а не на инновациях", – пишет Бурґум. Свою позицию он подкрепил примером из области биотехнологий: недавно стартап Colossal сообщил, что "воскресил" давно вымершего Волка ужасного. Это, по мнению Бургума, доказывает, что традиционные подходы к сохранению видов устарели, и пришло время использовать генетические инструменты.

Возрождение Волка ужасного имеет глубокое культурное значение, поскольку воплощает силу и мужество, которые глубоко закодированы в ДНК американской идентичности и племенного наследия. Прорывы такого рода будут вдохновлять ведущие умы и будущие поколения новаторов на то, чтобы гнаться за невозможным, захватывать его и раскрывать его потенциал,

– пишет чиновник.

Он также добавил, что Министерство внутренних дел США "надеется на яркое будущее, полное инноваций, которые будут способствовать выполнению основных миссий, таких как охрана дикой природы".

В своем заявлении он говорит, что Министерство взволновано потенциалом технологии "де-вымирания" и тем, как она может служить "более широким целям", чем просто восстановление утраченных видов, включая усиление усилий по защите биоразнообразия и помощь исчезающим видам или видам, находящихся под угрозой исчезновения.

Поэтому он призывает "в корне изменить отношение к сохранению видов", чтобы в будущем единственным, исчезнувшим, была необходимость самого существования таких списков исчезающих видов.

Мы должны продолжать совершенствовать усилия по восстановлению, чтобы сделать это реальностью, и чудо технологии "де-вымирания" может помочь создать будущее, в котором популяции никогда не будут под угрозой исчезновения,

– пишет Бургум.

То есть фактически министр предлагает удалить ряд животных из списка защищенных видов, чтобы охота на них снова была возможна. Для этих животных больше не будут создаваться особые условия, вроде национальных парков, где они могут безопасно жить и размножаться, восстанавливая свою популяцию.

Однако есть одна большая проблема...

Волки на самом деле не воскресли

В этой истории есть нюанс: Волки ужасные – это вовсе не восстановленные вымершие существа. На самом деле речь идет о генетически модифицированных современных серый волков, эмбрионы которых редактировали для придания им некоторых черт исчезнувшего вида. Исследования даже свидетельствуют, что оба эти вида не имеют прямой родственной связи.

Компания Colossal, которая ранее пообещала вернуть шерстистого мамонта, также создала "шерстистых мышей", мех которых напоминает мамонтовую шкуру. Однако ни в одном из случаев не использовался настоящий генетический материал вымерших животных – только современные аналоги с модифицированными генами.

Ник Роуленс, доцент и руководитель лаборатории палеогенетики Университета Отаго в Новой Зеландии, объясняет, что на самом деле мы не можем воскресить вымершие виды, потому что их ДНК сохранилась слишком плохо для клонирования. По его словам, Colossal не возрождает вымершие существа, а лишь генетически "инженерит" современных животных, чтобы они выглядели похожими.

Эти создания могут выглядеть симпатично, но это не Волки ужасные,

– сказал Роуленс.

Иначе говоря, полагаться на еще недоработанную технологию как на панацею для сохранения тысяч видов, которые уже балансируют на грани исчезновения – безответственно.

Сомнительная репутация

Стоит отметить, что экологический бэкграунд самого Бургума вызывает серьезные вопросы. Бывший губернатор Северной Дакоты тесно связан с нефтяной отраслью и имеет дружеские отношения с руководителями энергетических компаний. К тому же он активно поддерживал возобновление работы угольных электростанций – план Дональда Трампа, реализация которого началась на этой неделе.

На фоне таких связей заявления о генетическом "спасении" исчезающих видов выглядят не столько как забота о природе, сколько как удобная риторика для отмены практики природоохранного регулирования, чтобы такие люди, как Даг Бургум и его друзья, могли беспрепятственно уничтожать природу ради прибыли.