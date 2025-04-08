Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hollywood Reporter.

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На днях компания генной инженерии официально объявила о рождении трех волков с генами вымершего вида. Известно, что их "оживили" с помощью ДНК, выделенной из двух окаменелостей.

Почему это важно? Это первый успешный случай применения технологии так называемого "де-вымирания" в пределах млекопитающих.

Как такое возможно

Ученые отметили, что отредактировали гены обычного серого волка, которого считают ближайшим живым родственником вымершего вида. Затем отредактированные клетки использовали для создания эмбрионов, которые имплантировали в собак-суррогатов. В результате родились 3 волчонка:

Ромул,

Рем,

Халиси.

Наша команда взяла ДНК из 13 000-летнего зуба и 72 000-летнего черепа и создала здоровых щенков ужасного волка. Однажды было сказано: "Любую достаточно развитую технологию невозможно отличить от магии". Сегодня наша команда может раскрыть часть магии, над которой они работают,

– сказал генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм.

Это первый случай создания "функциональных копий" вымершего вида.



Ученые из США воскресили легендарного лютоволка из "Игры престолов" / Фото Colossal Biosciences

Где сейчас лютоволки

Животные сейчас содержатся на закрытой территории площадью 2 тысячи акров в северных штатах США. Один из волчат погиб через неделю по причинам, не зависящим от мутаций.

Многие люди считают лютоволков мифическими существами, которые существуют только в фантастическом мире, но на самом деле они имеют богатую историю и внесли свой вклад в американскую экосистему,

– сказал ученый Джордж Мартин.

Это революционная технология, которую можно будет использовать для сохранения вымирающих видов, в частности красных волков в Северной Каролине.