Мало что осталось

Правление фараона приходилось на так называемый Второй промежуточный период – около 1640-1540 годы до нашей эры. В то время южным Египтом управляла группа гиксосов, а южная часть находилась под властью нескольких царей. Абидосом, что в центральном Египте, тоже должен был бы править царь, но имя владельца найденной гробницы неизвестно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство древностей Египта.

Смотрите также Как пахнут египетские мумии: ученые ответили на сложный вопрос

Имя царя сначала было записано в нарисованных сценах на оштукатуренной кирпичной кладке, что украшала подземный вход в известняковой погребальной камеры. Однако иероглифические тексты были повреждены древними расхитителями гробниц. Их сохранилось недостаточно, чтобы прочитать имя царя,

– говорит Йозеф Вегнер, профессор египтологии и египетской археологии из Университета Пенсильвании.

По словам Вегнера, гробницу разграбили уже давно, не оставив никаких остатков мумии или саркофага царя. Он добавил, что археологи все еще исследуют местность, где была найдена гробница. На этой территории могут быть найдены другие королевские гробницы той же эпохи, которые могут пролить свет на личность и принадлежность этого захоронения.



Гробница была разграблена еще в древности / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Ученые имеют не так много данных о правителях этого региона, поэтому такие находки дают нам свидетельство того, каким был Второй промежуточный период в этой части Египта.

Это уже второе открытие гробницы египетского царя, о котором было объявлено в этом году. В феврале 2025 года другая группа археологов сообщила, что нашла гробницу Тутмоса II к западу от Долины царей. Фараон Тутмос II был сводным братом и мужем Хатшепсут. Королева Хатшепсут взошла на трон после смерти Тутмоса II около 3500 лет назад.

Гончарная мастерская

Кроме гробницы, археологи также обнаружили остатки гончарной и стекольной мастерских в Банавите, деревне, расположенной к северу от Абидоса. Они датируются временем, когда Римская империя контролировала Египет (30 год до нашей эры – 642 год нашей эры). Мастерские содержат большое количество печей, а также большие складские помещения.

В гончарной мастерской археологи нашли 32 острака – надписи на глиняных черепках, в которых обсуждаются коммерческие операции и способы уплаты налогов. Остраки были написаны на греческом языке и демотическим египетским письмом.



Глиняный черепок, известный как острака / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Между седьмым и четырнадцатым веками нашей эры мастерскую использовали как кладбище, в ней были найдены останки семей.