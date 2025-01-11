Детали открытия

Захоронение принадлежит человеку по имени Тетинебефу. К сожалению, гробница была давно разграблена, но археологи смогли изучить хорошо сохранившиеся настенные росписи и иероглифические надписи, которые описывают положение врача и изображают различные предметы, которые могли использоваться в его медицинских процедурах, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление швейцарско-французской команды, которая сделала это открытие.

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Тетинебефу имел титул "заклинателя богини Серкет", которая ассоциировалась со скорпионами и, как считалось, обеспечивала защиту от их укусов. Этот титул означал, что он был специалистом по ядовитым укусам, говорит Филипп Колломбер, руководитель швейцарско-французской команды и египтолог из Женевского университета.

По словам Колломбера, надписи также свидетельствуют, что врач был "директором лекарственных растений". Такой титул ученые до сих пор встречали лишь один раз на другой находке в Египте. В дополнение к этим титулам, надписи отмечают, что он был "главным стоматологом" – еще один титул, который редко встречается.

Свидетельств о древнеегипетских "дантистах" чрезвычайно мало, поэтому все это свидетельствует об очень уважительном положении врача.

Он, безусловно, был главным врачом при царском дворе, поэтому мог лечить самого фараона,

– добавил Филипп Колломбер.

Гробница Тетинебефу украшена красочными настенными росписями, на которых изображены разнообразные емкости, такие как кувшины и вазы. На них также изображены красочные абстрактные изображения и геометрические фигуры.



Гробница Тетинебефу / Фото Министерства туризма и древностей Египта



Гробница Тетинебефу / Фото Министерства туризма и древностей Египта



Гробница Тетинебефу / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Стены помещения "полностью украшены росписями в ярких, свежих цветах", говорят археологи. Легко забыть, что им 4 000 лет, настолько хорошо сохранилась краска.

Неизвестно, каким именно фараонам служил Тетинебефу. Возможно, среди них был Пепи II, который правил примерно с 2246 по 2152 год до нашей эры, или один или несколько фараонов, которые правили чуть позже.

Если во времена правления Пепи II Египет был единым и продолжал строить пирамиды, то после его правления страна начала фрагментироваться. Это положило начало периоду, который египтологи называют Первым промежуточным периодом, который длился примерно с 2150 по 2030 год до нашей эры.

В гробнице не было найдено никаких человеческих останков. За исключением рисунков и надписей на стенах, "она была почти полностью разграблена". Анализ гробницы до сих пор продолжается.